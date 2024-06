Jena. Traditionell findet das erste Testspiel der Jenaer in Rothenstein statt: unser Schnellcheck zum Spiel.

Zum Auftakt der Vorbereitung hat der FC Carl Zeiss Jena sein erstes Testspiel gegen den SV 08 Rothenstein klar gewonnen. Der Regionalligist ließ dem Aufsteiger in die Landesklasse beim 15:0 keine Chance.

Ausgangslage: Der FC Carl Zeiss hatte in dieser Woche ein Kurztrainingslager in Zeulenroda-Triebes absolviert. Dabei stand das Teambuilding beim Fußballgolf oder Volleyball im Vordergrund. Es gab nur eine Einheit auf dem Platz.

Ein Spieler verletzt sich beim Aufwärmen

Aufstellung: Trainer Henning Bürger setzte in beiden Halbzeiten auf unterschiedliche Aufstellung, musste aber kurzfristig seinen Plan ändern. Philipp Wendt, neu von der BSG Chemie Leipzig nach Jena gewechselt, zog sich eine leichte Verletzung im Kniebereich zu. Vorsichtshalber verzichtete der Innenverteidiger auf den geplanten Startelf-Einsatz.

Spielverlauf: In der ersten Halbzeit legten die Jenaer konzentriert los. Elias Löder eröffnete mit einem Fernschuss den Torreigen und kam noch zu drei weiteren Treffern. Rothensteins Torwart Martin Schurtzmann zeichnete sich mehrfach aus. Er hielt unter anderem einen Elfmeter von FCC-Kapitän Nils Butzen. Mit einem 10:0 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte kam Kay Seidemann zu seinem ersten Einsatz für den FC Carl Zeiss Jena. Nach den Querelen mit den Ultrafans um den Wechsel vom FC Rot-Weiß Erfurt zeigte sich Seidemann selbstbewusst, schnappte sich gleich bei einem weiteren Elfmeter den Ball und verwandelte sicher zum 13:0.

Elias Löder gelingen vier Tore

Tore: 0:1 Löder (8.), 0:2 Richter (15.), 0:3 Löder (16.), 0:4 Weinhauer (25.), 0:5 Löder (27.), 0:6 Muqaj (29.), 0:7 Löder (31.), 0:8 Hessel (35.), 0:9 Hessel (37.), 0:10 Weinhauer (43.), 0:11 Zank (47.), 0:12 Sezer (59.), 0:13 Seidemann (66.), 0:14 Zank (74.), 0:15 Zank (84.).

Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena) erzielte vier Tore. © FMG | Tino Zippel

Zuschauer: Beste Stimmung herrschte beim Vereinsfest in Rothenstein. Die Gastgeber freuten sich über 665 zahlende Besucher.

Ausblick: Die Spieler des FC Carl Zeiss absolvieren in der nächsten Woche in Heimarbeit ein Fitnessprogramm. Die gemeinsame Vorbereitung wird am 1. Juli fortgesetzt.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: