Jena. Eine Entscheidung des DFB führt zu einer besseren Ausgangslage für die neue Saison.

Gute Nachrichten für den FC Carl Zeiss Jena: Der DFB-Vorstand hat die Aufstockung der ersten Frauen-Bundesliga von 12 auf 14 Teams beschlossen. Diese erfolgt zur Saison 2025/2026, die Qualifikation für die Spielzeit startet demnach bereits zur kommenden Saison 2024/2025.

Für die Aufsteigerinnen des FC Carl Zeiss Jena steckt die positive Botschaft darin, dass nach der nun startenden Erstligasaison nur eine Mannschaft den Weg in die zweite Bundesliga antreten muss. Bislang gab es zwei Absteiger aus der Bundesliga.

Konstellation ohne Absteiger aus der Bundesliga

Aus der zweiten Frauen-Bundesliga werden die drei bestplatzierten Teams direkt in die Frauen-Bundesliga aufsteigen. Steigen weniger als drei Vereine der zweiten Frauen-Bundesliga in die Frauen-Bundesliga auf, so steigt kein Verein aus der Bundesliga ab. Dieser Fall tritt dann ein, wenn sportlich aufstiegsberechtigte Vereine nicht in die Bundesliga aufsteigen können oder wollen, teilt der DFB mit.

„Seit ihrer Gründung in der Saison 1990/1991 hat die Frauen-Bundesliga eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Von den Anfängen in zwei Staffeln Nord und Süd mit je zehn Teams bis hin zur aktuellen eingleisigen Struktur mit zwölf Teams – jeder Schritt markierte einen Meilenstein in der Entwicklung“, sagt Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. „Ein breiterer Wettbewerb und mehr Sichtbarkeit für alle Teams werden den Fokus weiter auf die Liga richten.“

Lukrative Einnahmen für FC Carl Zeiss Jena

Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: „Die Entwicklungen in den letzten Jahren zeigen, dass nicht nur das sportliche Niveau steigt, sondern auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Frauenfußballs deutlich gewachsen ist.“

Wirtschaftlich ist die erste Bundesliga attraktiv. Mindestens 750.000 Euro erhält der FC Carl Zeiss aus den Fernsehrechten und von zentralen Sponsoreneinnahmen. Der FCC hatte es geschafft, die Bedingungen für die Lizenz zu erfüllen.

