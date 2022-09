FC Chelsea entlässt Teammanager Thomas Tuchel

London. Der FC Chelsea hat sich am Mittwochvormittag überraschend von seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel getrennt.

Der FC Chelsea hat völlig überraschend seinen deutschen Teammanager Thomas Tuchel entlassen. Das teilte der Premier-League-Klub am Mittwoch mit, einen Tag nach dem 0:1 zum Champions-League-Start bei Dinamo Zagreb. Tuchel (49) hatte die Champions League mit Chelsea 2021 gewonnen und wurde danach Fifa-Welttrainer des Jahres.

"Zeit für einen Wechsel"

„Thomas wird zu Recht einen Platz in der Chelsea-Historie einnehmen, er hat die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM gewonnen“, schrieb der Verein in einer kurzen Pressemitteilung. „Die neuen Besitzer nähern sich 100 Tagen im Amt und glauben, dass es nun an der Zeit für einen Wechsel ist.“

Eine Investorengruppe um den US-Milliardär Todd Boehly hatte Chelsea Ende Mai übernommen. Der langjährige Besitzer Roman Abramowitsch hatte den Klub im Zuge von Sanktionen gegen russische Oligarchen verkaufen müssen. Ein Nachfolger Tuchels, der seit Januar 2021 im Amt war, soll in Kürze präsentiert werden. (sid)