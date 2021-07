FC Einheit Rudolstadt gegen Wismut Gera ohne Effektivität

Rudolstadt. FC Einheit Rudolstadt verliert Testspiel gegen Wismut Gera mit 0:2 (0:1)

Holger Jähnisch hatte gar nicht so viel am Spiel seiner Mannschaft in dieser Phase der Vorbereitung auf die zehnte Oberligasaison der Einheit auszusetzen. Aber er bemängelte schon die völlig ungenügende Chancenverwertung. „Gera war gnadenlos effektiv und wir gnadenlos uneffektiv. Wir besaßen bei unseren Chancen jede Menge Quantität, aber wir hatten einfach null Qualität bei der Verwertung unserer vielen Möglichkeiten“, sagte er.

Einheit besaß in beiden Spielhälften erwartungsgemäß mehr Spielanteile, „vergaß“ aber, dass zum Fußballspielen auch Tore gehören. Wie einfach das geht, zeigte der ambitionierte Thüringenligist beim 1:0. Im Anschluss an einen abgewehrten Rudolstädter Eckball startete die Wismut zum blitzschnellen und sehr gut herausgespielten Konter. Jimmy Wagner hatte wenig Mühe (12.).

Danach rannten die Grün-Gelben weiter an, wobei das Flügelspiel durchaus zu gefallen wusste. Aber sie scheiterten immer wieder am eigenen Unvermögen, gepaart mit umständlichen Abschlüssen im Strafraum, oder am herausragenden Wismut-Schlussmann Maurice Geenen und an der vielbeinigen Abwehr der Geraer. Die mussten kurz vor dem Pausenpfiff eine schwere Verletzung von Chris Söllner verkraften. Der blieb im Rasen hängen und musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Auch im zweiten Durchgang schaltete der Oberligist weiter auf Angriff. Nach 55 Minuten bekam aber auch der nun im Tor stehende Rückkehrer Leri Natradze bei einem Flachschuss der BSG Arbeit. Wenig später war er machtlos, als sich Florian Schubert den Schlussmann „ausguckte“ und den Ball aus gut 45 Metern in sein Gehäuse hob.

Rudolstadt antwortete mit wütenden Angriffen, sündigte aber weiter im Abschluss. Immer wieder rückte dabei Geenen in den Mittelpunkt des Geschehens. Doch allmählich wurde die Einheit auch angesichts der hohen Temperaturen müder.

Für Jähnisch blieb dieses Fazit: „Wir müssen uns auch gegen eine erfahrene Geraer Mannschaft mit zahlreichen Haudegen im Team besser im Zweikampf präsentieren. Das ist die Aufgabe und das habe ich den Jungs auch gesagt. Ansonsten müssen wir viele Situationen ruhiger und abgeklärter zu Ende spielen.“