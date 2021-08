FC Einheit Rudolstadt: Getestet, gefightet, gewonnen

Rudolstadt/Leipzig. Saisonstart für den Fußball-Oberligisten bei Inter Leipzig endet mit 1:0-(1:0)-Erfolg

Als der Rudolstädter Tross zum ersten Oberligaspiel der Saison 2021/22 am Samstagmorgen um neun Uhr in den Bus einstieg, da wusste er noch nicht, dass die 200 Kilometer lange Anfahrt ins Hafenstadion Torgau, der Spielstätte vom Auftaktgegner FC Inter Leipzig, erst kurz nach 14 Uhr enden würde. Und das lag weniger an den Staus auf der A 9. Vielmehr hatte Einheit-Trainer Holger Jähnisch am Morgen die Nachricht erhalten, dass ein Spieler, der noch am Donnerstag im Training war, positiv auf Corona getestet worden war.

Doch das Einheit-Funktionsteam, das diesmal nur aus Jähnisch und seinem Assistenten Marcel Reinhardt, in Personalunion Co-Trainer und Physiotherapeut, bestand, nutzte seine guten Verbindungen zum medizinischen Personal und organisierte an einer Tankstelle an der Autobahn bei Jena umgehend Schnelltests für die Spieler. Die verliefen allesamt negativ und so konnte die Fahrt gen Torgau fortgesetzt werden. Allerdings mit der Info an Inter und den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), dass man erst später beginnen könne. Und so pfiff der junge Unparteiische Marco Thinius aus Annaberg in Sachsen-Anhalt erst um 15 Uhr an.

Zu den Problemen des FC Einheit gehört aber auch, dass nach den Worten vom Chefcoach mit Marco Riemer, Florian Giebel, Tommy Barth, Julian Zarschler und Neuzugang Niklas Fiedler gleich eine Handvoll von Akteuren verletzungs- und krankheitsbedingt fehlten. Aber um es vorweg zu nehmen: Wie sich alle Verbliebenen in die Aufgabe gegen den Kontrahenten mit Spielern aus 13 Nationen hinein knieten, hat selbst der Verfasser in dieser Form lange nicht erlebt. Da wurde von Rechtsverteidiger Tim Rühling angefangen bis zur Sturmspitze Benjamin Bahner und auch den späteren Einwechslern kein Zentimeter des Spielfeldes preisgegeben, überall gegrätscht und gefightet, wobei Abwehrturm Matthias Kühne bei einer Wahl wohl der „Man of the Match“ geworden wäre. Und wenn doch drei, vier gefährliche Bälle auf den Einheit-Kasten kamen, war da mit Max Bresemann ein Torhüter, der einfach alles hielt.

Verständlich, dass Holger Jähnisch nach Spielschluss nicht das Haar in der Suppe suchte, keinerlei Kritik übte und sich rundherum zufrieden zeigte.

Zwar begannen beide Teams, so Carsten Hänsel, seit kurzem Trainer und Sportlicher Leiter bei den Messestädtern, vor handverlesenen 44 Zuschauern, darunter mehr als 20 Anhängern des FC Einheit, mit gegenseitigem Respekt. „Keiner wollte den ersten Fehler machen“, sagte Hänsel. Aber schon in der Anfangsphase setzte der Gast durch Sven Rupprecht (3.) und vor allem Maximilian Schlegel, der eine Eingabe von Bahner aus Nahdistanz verpasste (21.), Achtungszeichen. Denen standen zwei Möglichkeiten von Leipzig (5.) – hier klärte Bresemann im Herauslaufen mit Fußabwehr – und von Kevin Williams, dessen Hinterhaltschuss der Rudolstädter Keeper aus dem Winkel kratzte (35.), gegenüber. Kurz danach wurde Bahner in letzter Sekunde bei seinem „Riesen“ gerade noch abgeblockt (37.). Und auch Ron Wachs (18), der ein verheißungsvolles Debüt bot, konnte nicht einnetzen (38.).

Kurz vor der Pause dann das letztlich „goldene Tor“. Sven Rupprecht kam nach einem missglückten Zuspiel der Hausherren im Strafraum an den Ball, behielt die Übersicht, machte einen Schwenk und setzte die Kugel aus sieben Metern in die Maschen (43.).

Die ersten guten Gelegenheiten nach Wiederbeginn eines insgesamt anständig geführten, wenn auch kampfbetonten Treffens, hatte die Einheit bei Chancen von Markus Baumann (52./Freistoß), Schlegel (54.) und vor allem Bahner, dessen Kopfball aus freier Position nach einer Schlegel-Flanke nicht präzise genug war (55.).

In der letzten Viertelstunde setzte Inter zum Schlussspurt an. Nun rückte Bresemann bei drei Aktionen der Leipziger (77., 79., 86.) in den Mittelpunkt. Jedes Mal zeigte er sich auf der Höhe der Aufgaben. Aber die Thüringer nutzten jede Möglichkeit zum Kontern und hätten durch Rupprecht (80., 81./Pfosten) und Bahner (90.+2) alles klar machen können.

Doch das war nicht mehr nötig. Der Referee pfiff nach mehr als dreiminütiger Nachspielzeit ab und der Rest war einfach nur Jubel. „Nach einem schlecht begonnenen Tag, einer nicht optimalen Vorbereitung und den Ausfällen bin ich rundherum zufrieden. Ich hatte angesichts dieser Tatsachen zu Recht auf eine Trotzreaktion der Mannschaft gehofft“, resümierte Holger Jähnisch, der sein elftes Jahr, davon zehn in der Oberliga, bei der Einheit begann. Und der auf Nachfrage einschätzte, bei 70 bis 80 Prozent der Leistungsfähigkeit zu sein.

Leipzigs Carsten Hänsel trauerte ein wenig den drei, vier Chancen nach und sagte, dass ein Punkt für sein neu zusammengestelltes Team durchaus verdient gewesen wäre. Aber seiner Mannschaft sei gezeigt worden, wie Oberligafußball in Deutschland aussehe.