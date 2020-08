FC Einheit Rudolstadt ohne Training nur auf viertem Platz

Im Sand wartet der FC Einheit weiterhin auf einen Erfolg: Bei der Beachsoccer-Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Ohrdruf kommen die Rudolstädter Kicker nicht über den vierten Platz bei vier gestarteten Teams hinaus. „Man muss zugeben, wir hatten uns mehr erhofft“, sagt Lars Wernicke. Das Vorstandsmitglied spielte selbst bei der Sommervariante der Fußballer mit.

Nach der Begrüßung und einer gründlichen Regeleinweisung durch DFB-Schiedsrichter Steffen Reise traten mit dem FSV Zottelstedt (zwei Teams), dem FC Steinbach-Hallenberg und eben dem FC Einheit die vier Mannschaften im Modus Jeder gegen jeden mit einer Spielzeit von 2 x 10 Minuten an.

Das spannendste Spiel des Tages lieferten sich dabei Zottelstedt II und der FC Einheit Rudolstadt. Hier wechselte die Torfolge in regelmäßigen Abständen bis zum 4:3 für Zottelstedt II, was am Ende Platz drei bedeutete. Landesmeister wurden erneut Zottelstedt I vor dem Neuling Steinbach-Hallenberg.

Das Rudolstädter Team, das sich vornehmlich aus Spielern der zweiten und dritten Mannschaft zusammensetzte, hatte im Vorfeld vergeblich versucht, zumindest einige Trainingseinheiten im Sand zu absolvieren: „Irgendwie hat das aber zeitlich nie gepasst“, sagt Wernicke. Und so kamen die Saalestädter quasi ohne Spielpraxis in den Ohrdrufer Sand.

Aus der Sicht der Rudolstädter ist die geringe Resonanz mehr als bedauerlich: „Der TFV gibt sich viel Mühe mit dem Beachsoccer“, zollt Wernicke den Verantwortlichen im Land ein Lob. Doch das Interesse ist auch das zweite Jahr in Folge gering: „Das ist wirklich bedauerlich.“

Trotz des doch recht durchwachsenen Auftrittes der Rudolstädter wollen diese sich den Spaß nicht nehmen lassen: „Klar, der steht im Vordergrund. Aber im nächsten Jahr, so denke ich, werden wir wieder daran teilnehmen“, so das kickende Vorstandsmitglied. Und das Ziel dürfte klar sein: Der letzte Platz ist keine Option.