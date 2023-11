Das Spiel des FC Rot-Weiß am Freitag in Berlin fällt aus. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes kann der Ball nicht rollen.

Erfurt. Der Wintereinbruch hat den ersten Spielausfall für den FC Rot-Weiß Erfurt zur Folge. Die Begegnung am Freitag ist abgesagt.

Der FC Rot-Weiß in der Warteschleife: Das Auswärtsspiel am Freitag, 1. Dezember, beim FC Viktoria Berlin fällt aus. Wegen des Wintereinbruchs kann die Begegnung nicht angepfiffen werden. „Aufgrund der Witterung und des Frostes ist der Rasenplatz im Stadion Lichterfelde nicht bespielbar“, teilte Viktoria Berlin mit. Es ist der erste Spielausfall für die Erfurter in dieser Saison. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Zuvor waren bereits drei Begegnungen durch den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) abgesagt worden. So wird das Duell von Hertha BSC II am Donnerstag gegen Hansa Rostock II ebenso nicht angepfiffen wie die Spiele von Zwickau (in Babelsberg) und Chemie Leipzig (beim BFC Dynamo). Auch die Austragung der Jenaer Partie gegen Meuselwitz am Samstag zu Hause steht auf der Kippe.

Das könnte Sie auch interessieren