FC Rot-Weiß: Catic verlässt Erfurt

Gleich am ersten Spieltag gegen Grimma traf Ervin Catic zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich

Erfurt. Der Offensivspieler kehrt in die Westfalenliga zu seinem Ex-Verein zurück, wo ein ehemaliger Rot-Weißer sein Trainer sein wird.

Eine klassische Rolle rückwärts macht ein Offensivspieler, der nach einem halbem Jahr beim FC Rot-Weiß Erfurt zu seinen Ex-Verein zurückkehrt. Ervin Catic wird zukünftig wieder für den TuS Bövingshausen in der Westfalenliga auflaufen – wie „Reviersport“ berichtete. Dort wird ein ehemaliger RWE-Spieler sein Trainer sein.

Elf Oberliga-Spiele und ein Treffer – direkt in seinem ersten Ligaspiel für RWE gegen Grimma – nimmt Ervin Catic mit zurück nach Westfalen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war erst im Sommer nach Erfurt gekommen. Nun strebt er mit dem TuS Bövingshausen den Aufstieg in die Oberliga Westfalen an. Nach 15 Spielen liegt der Verein mit sieben Punkten Vorsprung klar auf Aufstiegskurs.

Catic’ neuer Trainer wird übrigens ein guter Bekannter für den FC Rot-Weiß Erfurt sein. Denn Sebastian Tyrala ist für die sportlichen Belange in Bövingshausen verantwortlich. Der 33-Jährige spielte insgesamt drei Jahre bei RWE und kam hier auf 109 Einsätze in der 3. Liga (zehn Tore). Tyrala übernahm Anfang November den Trainerposten in Bövingshausen. Zuvor trainierte er Türkspor Dortmund. Tyrala ist seit dieser Spielzeit ins Trainergeschäft eingestiegen.