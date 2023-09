FC Rot-Weiß Erfurt unter Flutlicht gegen Babelsberg

Gegen Babelsberg gehen am 20. Oktober im Erfurter Steigerwaldstadion wieder die Lichter an.

Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt tritt am elften Spieltag unter Flutlicht gegen Babelsberg an. Auch das Spitzenspiel in Greifswald ist terminiert.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat die Regionalliga-Spieltage zehn und elf konkret terminiert. Demnach bestreitet der FC Rot-Weiß Erfurt ein weiteres Flutlichtspiel im Steigerwaldstadion. Die Partie gegen den SV Babelsberg 03 wird am Freitag, 20. Oktober, ausgetragen. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Das Auswärtsspiel des Tabellenführers beim punktgleichen Verfolger Greifswalder FC wird am Samstag, 7. Oktober, gespielt. Beginn im Volksstadion ist um 13 Uhr.

Zwischen beiden Terminen wird am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober das Achtelfinale im Thüringer Landespokal ausgetragen. Dafür will sich der FC Rot-Weiß am kommenden Samstag mit einem Sieg beim Thüringenligisten SpVgg Geratal qualifizieren (14 Uhr in Geschwenda).

