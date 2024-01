FC Rot-Weiß Erfurt unter Flutlicht im Traditionsduell

Erfurt Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet das Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig unter Flutlicht. Auch der Termin für das Heimspiel gegen Meister Energie Cottbus steht fest.

Unter Flutlicht bestreitet der FC Rot-Weiß das Spiel bei einem Traditionsduell, auch der konkrete Termin für die Heimpartie gegen den amtierenden Regionalliga-Meister FC Energie Cottbus steht fest. Nach dem 4:2 in der Hinrunde muss Erfurt am Freitag, 2. Februar, bei Chemie Leipzig antreten. Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark ist bereits um 18 Uhr.

Auf eine große Kulisse hofft die Mannschaft im ersten Heimspiel des Jahres gegen Cottbus. Die Lausitzer treten am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr im Steigerwaldstadion an. Angesetzt ist auch die Erfurter Heimbegegnung gegen Schlusslicht Berliner AK (Samstag, 10. Februar, 13 Uhr).

Cottbus fehlen beim Spiel in Erfurt zwei Leistungsträger

Zuvor bestreitet Erfurt in einem Nachholspiel bei Viktoria Berlin am Samstag, 20. Januar, um 13 Uhr das letzte Duell der Hinrunde. Wegen des Wintereinbruchs konnte die Begegnung am 1. Dezember nicht ausgetragen werden.

Cottbus kehrt derweil bereits am Mittwoch aus der Winterpause ins Training zurück und beendet mit dem Spiel in Erfurt eine englische Woche. Vor dem Spiel in Thüringen stehen noch die Nachholpartien gegen Hertha BSC II (21. Januar) und in Luckenwalde (24. Januar) an. Mindestens zwei Leistungsträger werden dem FC Energie gegen Erfurt fehlen. Kapitän Axel Borgmann fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses lange aus. Stürmer Timmy Thiele musste ebenso am Knie operiert werden, ist aber wegen einer Roten Karte ohnehin gesperrt.

FC Rot-Weiß sucht noch einen Testspielgegner

Erst am kommenden Montag startet indes der FC Rot-Weiß ins Training. Bereits seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag müssen die Spieler aber einen individuellen Laufplan absolvieren. Für das zweite Januar-Wochenende bemüht sich der Regionalligist noch um die Austragung eines Testspiels. „Es ist aber nicht so einfach, einen geeigneten Gegner zu finden. Im Notfall bestreiten wir untereinander ein Trainingsspiel“, sagte Trainer Fabian Gerber. Ursprünglich hatte Erfurt zwei Partien gegen die Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II und SG Barockstadt Fulda-Lehnerz geplant. Aber sie mussten abgesagt werden, da für das vorgesehene Wochenende das Nachholspiel bei Viktoria Berlin angesetzt ist.

