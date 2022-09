Paul Kämpfer (links), hier in einem früheren Testspiel, erzielte beim 5:1 seiner Erfurter Mannschaft gegen Struth-Helmershof zwei Tore.

FC Rot-Weiß gewinnt Test in Struth-Helmershof mit 5:1

Struth-Helmershof. Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat ein Freundschaftsspiel beim Kreisoberligisten SV 08 Thuringia Struth-Helmershof mit 5:1 (3:1) gewonnen. Ein Neuzugang traf gleich doppelt.

Für den Viertliga-Aufsteiger stellte Paul Kämpfer mit einem Doppelschlag den Endstand her. Der 19-Jährige, der im Sommer vom Chemnitzer FC nach Thüringen gekommen war, erhöhte erst auf 4:1 (65.), bevor er in der 76. Minute den fünften Erfurter Treffer erzielte.

Die Führung des Favoriten in der sechsten Minute durch Simon Roscher beantwortete der Gastgeber vor knapp 300 Zuschauern praktisch im Gegenzug durch ein Tor von Andy Nummer-Wolf mit dem Ausgleich. Patrick Nkoa (39.) und Erik Weinhauer (42.) erhöhten aber noch vor der Pause auf 3:1 für Erfurt.

Rot-Weiß spielte nicht in Bestbesetzung, brachte dafür einige Akteure der U19-Junioren zum Einsatz. Leistungsträger wie Torhüter Franco Flückiger und Kapitän Andrej Startsev, Artur Mergel, Kay Seidemann oder Romaria Hajrulla hatten die Fahrt ins Südthüringische nicht mit angetreten.

Sie absolvierten zur gleichen Zeit in Erfurt unter Anleitung von Co-Trainer Thomas Kost ein individuelles Trainingsprogramm mit verschiedenen Spielformen. „Einige waren in der Vergangenheit angeschlagen. Wir wollten sie schonen, auch im Hinblick auf das wichtige Spiel am Sonntag gegen Jena“, sagte Trainer Fabian Gerber.