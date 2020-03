Künftig will der FC Rot-Weiß auf dem Sportplatz Grubenstraße spielen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Rot-Weiß meldet für die Oberliga

Der insolvente FC Rot-Weiß Erfurt hat nach dem Rückzug aus der Regionalliga beim Nordostdeutschen Fußball-Verband fristgerecht seine Meldung für die Teilnahme an der Oberliga abgegeben, die am Wochenende vom 7. bis 10. August in die neue Saison 2020/2021 startet.

„Ich bin, wie alle Beteiligten, optimistisch, dass der FC Rot-Weiß Erfurt in der nächsten Saison in der Oberliga vertreten ist“, erklärte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Der Verein muss dafür erst noch die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen. Gerechnet wird, dass etwa 500.000 Euro nötig sind.

Erfurt will seine Oberliga-Spiele auf dem Sportplatz Grubenstraße austragen, bei wichtigen Begegnungen allerdings ins angestammte Steigerwaldstadion ausweichen. Die Stadt Erfurt habe bereits bestätigt, dass sie die Spielstätten zur Verfügung stellt, teilte der Verein in einer Presseerklärung mit.