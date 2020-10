FC Saalfeld verpasst Sprung nach ganz oben

Von der dritten Auswärtsbegegnung der Saison traten die Saalfelder mit einem hochverdienten 2:0-Sieg, der mit den Treffern durch P. Hook (12.) und Kapitän M.Brehm (27.) bereits zur Pause feststand, die Heimreise an. Die Gastgeber, die verletzungsbedingt auf einige Stammspieler verzichten mussten, versuchten gegen den von ihnen selbst deklarierten Favoriten aus der Saalestadt ihr Heil zunächst in der Defensive.

Der FC, der auch ohne seine Leistungsträger C. Rühr, P. Burghause, J. Zeitler und F. Weber antrat, nahm das Angebot dankend an und setzte die Gastgeber aus allen Mannschaftsteilen sofort unter Druck. Wurde ein Treffer der Gäste nach zehn Minuten nach einer Abseitsstellung zurückgenommen, war es kurze Zeit später P. Hook, von T. Wengerodt mit klugen Pass geschickt, noch Torhüter Lange ausspielte und seine Farben in Führung brachte. Auch am zweiten Treffer war T. Wengerodt beteiligt, als sein Eckball M. Brehm erreichte und er dem SV-Torhüter erneut keine Chance ließ. Die Gastgeber waren mit dem 2:0 zur Halbzeit noch gut bedient.

Die Gastgeber zeigten im zweiten Spielabschnitt ein anderes Gesicht. Sie gingen jetzt couragierter in die Zweikämpfe und das beeindruckte die Gäste. Sie waren nicht mehr so souverän in ihrem Spiel und dadurch nach vorn auch nicht mehr so gefährlich. Die Gastgeber traten jetzt auch mehr aus der Abwehr und hatten im Mittelfeld Gleichwertigkeit, aber so richtig gefährlich wurden sie auch nicht. Chancen blieben Mangelware. In einer turbulenten Schlussminute hatte der FC die größte Möglichkeit mit einem dritten Treffer die verlorene Spitzenposition in der Tabelle am vergangenen Wochenende wieder zurückzuholen. Der FC-Schütze jagte den Ball aber übers leere Tor und so blieb es beim verdienten Auswärtsdreier in einer insgesamt fairen Partie. Wermutstropfen auf Saalfelder Seite: Oldie K. Langhammer musste kurz nach seiner Einwechslung verletzt das Spielfeld verlassen.