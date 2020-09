FC Saalfeld will weiße Weste behalten

Der Teicheler Martin Müller-Sachs (links) im Laufduell mit dem Stadtrodaer Nico Schwarz. Traktor war gegen einen der Staffelfavoriten beim 0:3 machtlos, will jetzt in Neustadt erste Punkte holen.

Rudolstadt. Die SG Traktor Teichel und die TSG Kaulsdorf wollen in der Landesklasse erste Punkte. Derby zwischen Remschütz und Schwarza in der Kreisoberliga

Sie retteten mit ihrem 5:0 die Ehre der Landesklasse-Teams aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt: Der FC Saalfeld katapultierte sich dank des klaren Auswärtserfolges bei Schott Jena II am vergangenen Sonntag an die Tabellenspitze der Ost-Staffel. Vornehmlich in der zweiten Halbzeit überzeugten die Saalfelder, die jetzt, am morgigen Samstag, einen der Staffelfavoriten empfangen. Ab 15 Uhr gastiert die BSG Chemie Kahla, in deren Reihen übrigens der ehemalige Einheit-Akteur Markus Güttich steht, im Stadion an den Saalewiesen.