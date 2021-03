FC St. Pauli siegt beim 2. Bachstadt-Cup in Arnstadt

Arnstadt SV 09 Arnstadt eSport scheiterte im Halbfinale in der Verlängerung an den Hamburgern und holt Platz drei.

Die E-Sportler des SV 09 Arnstadt konnten bei ihrem 2. Arnstädter Bachstadt-Cup im E-Cup 23 Teams aus dem ganzen Bundesgebiet virtuell empfangen. Noch am Vortag des Turnieres waren die Organisatoren des SV 09 um Sebastian Hartig noch etwas nervös, weil lediglich 15 Teams gemeldet hatten.



Neben den Gastgebern, die mit zwei Teams ins Rennen gingen, waren unter anderem auch Hessen Kassel, der FC St. Pauli und Teams wie Teebeutel XI, El Maestro TC, Türkneustadt TC, German Diablos, VFC Köln oder eSport Frankfurt am Start. Gespielt wurde in Teams mit mindestens acht Spielern und einem Torwart (8+1). Angestrebt wurde aber, mit jeweils elf Spielern an PlayStation und mit dem Programm Fifa 21 anzutreten, was fast durchweg gelang.



Beide Gastgeber-Teams zogen nach der Vorrunde ins Achtelfinale ein. Während die zweite Mannschaft das Viertelfinalspiel gegen den FSV Buckenberg II knapp mit 1:2 verpasste, konnte die 1. Mannschaft ins Halbfinale einziehen, das in der Verlängerung gegen den späteren Turniersieger, den FC St. Pauli verloren ging. Das Endspiel entschied der FC St. Pauli dann gegen die Butterbirnen für sich.