FCC-Kapitänin Anja Heuschkel: Vom Bruder in die Pflicht genommen

Jena. Ihr großer Bruder habe das zu verantworten. Anja Heuschkel lacht, wenn man sie danach fragt, wie sie eigentlich zum Fußball gekommen ist. Ihr Bruder sowie ein Mangel an Spielern während eines Trainings seien maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass einst die Begeisterung für das runde Leder bei ihr geweckt wurde.

„Er trainierte eine Nachwuchsmannschaft in unserem Heimatort. Ich habe immer zugeschaut, habe aber nie mitgespielt. Ich hatte überhaupt keine Ambitionen“, erinnert sich Heuschkel. Doch eines schönen Tages mangelnde es eben an Spielern, das Kräfteverhältnis zwischen den Mannschaften war während der Übungseinheit unausgeglichen. Was kann man machen? Da fiel ihrem Bruder Robert ein, dass da ja noch seine kleine Schwester irgendwo am Spielfeldrand herumlümmelt. Er reagierte pragmatisch, nahm sein Geschwisterlein kurzerhand in die Pflicht: Sie musste mitspielen – und es hat ihr Spaß bereitet. Sehr viel sogar.

Diese nun eher unverhoffte Begebenheit sollte für Anja Heuschkel zum Schlüsselerlebnis werden, denn danach wollte sie unbedingt mit dem Fußballspielen anfangen. „Zu Hause habe ich dann meinen Eltern gesagt, dass sie mich im Verein anmelden sollen. Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die nunmehr 23-Jährige, die in Wormstedt bei Apolda aufwuchs und von da an ihre Fußballschuhe für die ZLSG Wormstedt schnürte. Bis dato hatte sie sich eher der Leichtathletik gewidmet. Doch nach jenem bewussten Erstkontakt mit dem Leder wollte die damals Sieben-Jährige davon nichts mehr wissen. „Ich mag das Gemeinschaftsgefühl beim Fußball. Man teilt Sieg und Niederlagen miteinander“, sagt die Innenverteidigerin, deren großes Vorbild David Alaba ist und die privat mit dem FC Bayern München sympathisiert.

Gut 16 Jahre später hat Anja Heuschkel das Kapitänsamt bei den Frauen des FC Carl Zeiss Jena inne. Von ihren Teamkolleginnen wurde sie auserkoren. Sie fungiert damit als vermittelnde Instanz zwischen dem Trainer-Team und der Mannschaft; steht damit an der Spitze eines Teams, welches sie als sehr entwicklungsfähig charakterisiert. „Wir haben viele junge Spielerinnen. Dazu kommen noch ein paar erfahrene, die auch schon in der Bundesliga spielten. Das passt. Doch wir sind noch nicht an unserem Höhepunkt angelangt“, sagt Heuschkel, die damit auch auf die Partie zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Borussia Bocholt verweist. Gen Ende sei es durchaus noch einmal eng geworden. Mit dem einen Punkt könne man durchaus zufrieden sein – zumindest fürs Erste. „Doch das ist nicht unser Anspruch“, sagt die Spielführerin entschlossen.

Am Sonntag nun gastiert um 11 Uhr die SpVg Berghofen auf Platz drei im Ernst-Abbe-Sportfeld. Ebenfalls ein Aufsteiger. „Ich glaube schon, dass wir auch dieses Mal als Favorit gehandelt werden. Doch wir wissen, dass man solche Mannschaften nicht unterschätzen darf. Das haben wir am vergangenen Wochenende erlebt. Wir müssen einiges besser machen als gegen Bocholt, sonst wird es nichts mit den drei Punkten.“

Mit 15 Jahren wiederum, wir schreiben das Jahr 2012, stieß sie schließlich zum FF USV Jena. Nur ein Jahr später gab sie unter Trainer Daniel Kraus ihr Debüt in der Bundesliga. Acht Jahre danach ziert indes das Vereinslogo der FC Carl Zeiss Jena die Jacke ihres Trainingsanzuges. Die Lehramtsstudentin auf Sport sowie Wirtschaft und Recht spricht von einem weinenden und einem lachenden Auge, wenn sie über den Anschluss des FF USV Jena an den Platzhirsch in Sachen Fußball in der Universitätsstadt sinniert. „Beim FF USV Jena waren wir eine große Familie, haben zusammengehalten, aber ich denke, dass der Schritt Richtung FC Carl Zeiss Jena absolut richtig war. Wir haben damit eine viel größere Reichweite, denn jeder kennt diesen Namen, diesen Verein.“

Die nunmehrige Kapitänin durchlebte jedoch in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine schwierige Zeit, in der sie immer wieder Verletzungen zurückwarfen. Zuerst riss mehrmals ihr Außenmeniskus. Als diese physische Baustelle behoben war, fiel ihr bei einem Testspiel eine Gegenspielerin auf ihr Knie. Diagnose: Kreuzbandriss. „Das waren sehr wechselhafte Monate. Es mangelte nicht an Höhen und Tiefen. Ein harte Zeit eben“, sagt Heuschkel rückblickend.

Disziplin sei während dieser Wochen und Monate vonnöten gewesen. Ehrgeiz auch. Außerdem hätten ihr ihre Familie, ihre Freunde sowie der Verein beiseite gestanden. Das habe alles etwas erträglicher gemacht. Hin und wieder habe sie während jener Phase auch ein Spiel absolviert, glaubte, dass alles wieder in Ordnung sei. Doch es handelte sich stets nur um flüchtige Momente der Sorglosigkeit. In schöner Regelmäßigkeit folgte die Ernüchterung in Form von Rückschlägen, in Form von Schmerzen. Ihr Knie samt Band war noch nicht in gewohnter Form wieder belastbar.

Die jähe Durststrecke endete für Heuschkel im März 2020. In der Partie gegen den VfL Wolfsburg stand sie erstmals wieder auf dem Platz. Das sei ein sehr erlösendes Gefühl gewesen, erinnert sie sich. Doch nach nur einem Spiel standen erneut alle Zeichen auf Zwangspause. Die Corona-Pandemie brachte den gesamten Sport für mehrere Monate zum Erliegen. Dass sie froh darüber ist, dass der Spielbetrieb nun endlich wieder begonnen hat, versteht sich daher von selbst.

Und wie fühlt es sich eigentlich an, das Amt der Spielführerin innezuhaben? „Es erfüllt mich mit Stolz, dass mir meine Mitspielerinnen diese Verantwortung übertragen haben. Ich möchte das auf dem Platz nun zurückgeben“, sagt Anja Heuschkel und schaut dabei auch kurz auf das Logo des FC Carl Zeiss Jena auf ihrer Trainingsjacke.

Ach ja, ihr Bruder ist bei ihren Heimspielen regelmäßig zugegen, verfolgt ihre Karriere aus nächster Nähe. So auch am Sonntag beim ersten Heimspiel der Frauen des FC Carl Zeiss Jena.