FCC-Trainer Kunert will noch drei Neue

Das neue Jenaer Stadion, das dieser Tage als Modell präsentiert wurde, gefällt Dirk Kunert ausnehmend gut. „Ein Schmuckkästchen. Doch fertig ist es ja erst 2023. Solange läuft mein Vertrag hier ja gar nicht. Als Fußballtrainer ist doch alles sehr kurzlebig“, sagt Kunert und lacht. Die gute Laune ist berechtigt. Aktuell sitzt der Berliner, der seit dieser Saison neuer Chef auf der Jenaer Bank ist, fest im Sattel. Zuletzt gelangen vier Siege in Folge (3:0 Hertha BSC II, 5:1 Berliner AK, 2:0 Chemie Leipzig, 2:0 Luckenwalde). Nun soll am kommenden Sonntag Nummer fünf beim Bischofswerdaer FV 08 folgen.

Trainer Kunert warnt seine Spieler vor einem Selbstläufer. „Ich habe Bischofswerda beim Berliner AK gesehen. Die brauchten einen Sonntagsschuss als Dosenöffner für den Sieg. Die Sachsen sind ein kompakter Gegner mit Stärken im Umkehrspiel. Wir wollen unsere Siegesserie natürlich fortsetzen, wissen dabei aber auch, woran wir arbeiten müssen. Schließlich haben wir unsere Gegner ja zuletzt nicht gleich in Grund und Boden gespielt. Vor allem gegen Luckenwalde haben wir viel zu viel zugelassen“, so der 52-jährige Coach.

Die neun Punkte Vorsprung der blütenweißen Viktoria aus Berlin an der Tabellenspitze machen Kunert noch nicht nervös. „Hut ab, Viktoria. Aber es sind noch 30 Spiele zu bestreiten. Wir gucken auf uns und versuchen immer zu gewinnen“, sagt Jenas Trainer. An eine Serie, mit der Energie Cottbus vor drei Jahren der Konkurrenz frühzeitig enteilt war, mag Kunert in der aktuell sehr engen Regionalliga einfach nicht glauben.

Mit dem Auswärtsspiel am Sonntag taucht Jena in die Geschichte ein. Vor über 25 Jahren fand die letzte Partie zwischen den „Schiebockern“ und dem einstigen Europapokalfinalisten statt. In der Regionalliga-Saison 1994/95 gab es ein 3:0 und 5:0 für den Favoriten. Auch in den zwei DDR-Oberligaspielzeiten von Fortschritt Bischofswerda holten die Sachsen nur einmal ein 1:1 bei drei Niederlagen.

Spielort ist Bautzens Müllerwiese

Gespielt wird übrigens im 5000-Mann-Stadion Müllerwiese in Bautzen. In die gut 20 Kilometer entfernte Arena weicht der BFV aus, weil ihm in Bischofswerda ein Tribünendach und eine 400-Lux-Flutlichtanlage fehlen. In Bautzen sind 1000 Fans erlaubt. 250 Anhänger aus Jena haben sich angekündigt.

Personell hat Kunert die Wahl. Langer konnte nach seiner Verletzungspause diese Woche wieder voll mit dem Team trainieren und soll Einsatzzeiten erhalten. Kapitän Eckardt kehrt nach fünf Tagen Erkältungspause am Freitag ins Training zurück. Ebenso stehen Bergmann und Jahn (beide Erkältung) wieder im Kader.

Die Ausleihe von Felix Müller nach Meuselwitz sieht Kunert nicht als Risiko für den Verein. „Er ist ein feiner Junge, hat das bei seinen Einsätzen auch bis auf ein paar unglückliche Aktionen ordentlich gemacht. Doch ich habe ihm gesagt, dass wir noch einen weiteren Innenverteidiger suchen. Dann wäre es für ihn schwer geworden“, freut sich Kunert über die schnelle Lösung bei den Zipsendorfern.

Bis zum Ablauf der Transferfrist am 5. Oktober möchte Kunert daneben unbedingt einen Stürmer und nach Rohrs Wechsel zum HSV noch einen dritten Wunschspieler nach Jena holen. „Wir haben überall unsere Angebote abgegeben. Nun werden wir sehen, was bis Montag passiert“, sagte Kunert.

Bischofswerdaer FV – FC Carl Zeiss Jena, Sonntag, 13.30 Uhr, mdr-Livestream