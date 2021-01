Fehlstart des Weltmeisters

Christopher Grotheer war bedient. Nach seinem enttäuschenden achten Rang bei der Skeleton-EM in Winterberg kritisierte sich der 28 Jahre alte Oberhofer hart. „Meine Starts waren eine Katastrophe. Ich hatte Beine wie Pudding, startete technisch ganz schlecht. So kann man hier keinen Blumentopf gewinnen. Ich hätte eigentlich gleich nach der ersten Kurve aussteigen können“, polterte Grotheer.

Über zwei Zehntelsekunden lag der Thüringer schon auf den ersten Metern hinter der „Startrakete“ Alexander Tretjakow, der sich den Titel im tief verschneiten Hochsauerland holte. Mit einer normalen Startleistung hätte Grotheer durchaus um die Medaillen mitfahren können. Mit dem Top-Speed von 129,54 km/h war nur Tretjakow einen Tick schneller. „Mein zweiter Lauf war fahrerisch richtig gut. Doch ohne Start …“, zuckte Grotheer mit den Schultern. Der Sportsoldat rätselt. „Bei den deutschen Meisterschaften war ich zu Saisonbeginn 0,15 Hundertstelsekunden besser. Meine Athletikwerte stimmen, aber ich bringe es oben nicht auf das Eis“, hat Grotheer noch Arbeit.

Für das deutsche Männertrio gab es trotzdem Edelmetall. Lokalmatador Alexander Gassner kam hinter den Routiniers Tretjakow und Martins Dukurs (Lettland), der bisher alle Rennen gewonnen hatte, auf Rang drei. Tretjakows Zauberschlitten, den der Ilmenauer Ex-Bundestrainer Dirk Matschenz „erschaffen“ hat, könnte zur ernsten Gefahr für die Heim-WM in Altenberg (4. Bis 14. Februar) werden.

Bei den Frauen ging der EM-Titel an Elena Nikitina. Die Russin bezwang mit Topstarts Weltmeisterin Tina Hermann (Berchtesgaden). Jacqueline Lölling und Hannah Neise kamen auf die Ränge vier und fünf.

ZZ: Hannighofer gewinnt erneut im Europacup

Bei Bobpilot Hans-Peter Hannighofer läuft die Erfolgsserie weiter. Der Erfurter gewann auch das zweite Zweier-Rennen im Europacup in Altenberg. Satte 0,65 Sekunden lag der 23-Jährige vor dem kanadischen Weltcuppiloten Chris Spring. Nach Informationen unserer Zeitung besitzt Youngster Hannighofer nun sogar eine WM-Chance. Sollte er in St. Moritz nicht schon eine Wildcard als Junioren-Weltmeister erobern, wird es vor der WM in Altenberg wohl einen Ausscheid gegen Christoph Hafer geben. Richard Oelsner, in dessen Team der Thüringer Paul Krenz fährt, verletzte sich erneut und steht vorm Saisonaus.