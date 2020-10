Fehlstart für Senioren der SpVgg

Mit dem amtierenden Thüringenmeister der Senioren, dem SV Carl Zeiss Jena, sahen sich die Aktiven der ersten Seniorenmannschaft der Spielvereinigung Rudolstadt zu ihrem ersten Spiel der Saison gleich einmal der wohl schwersten Aufgabe des Spieljahres gegenüber. Am zweiten Spieltag der Thüringenliga Staffel I der Senioren über die 120 Wurf, der erste Spieltag gegen den KSV 1992 Kali Roßleben wird am 9. November nachgeholt, mussten die Rudolstädter die Überlegenheit der Gäste neidlos anerkennen und verloren die Begegnung mit 0:6 bei 2115:2244 Zählern.

Die Rudolstädter Wolfgang Iffland, Gregor Kunstmann, Wolfmar Rosenthal und Siegfried Zipprodt waren auf verlorenem Posten. Noch am ehesten am Punktgewinn „schnupperte“ an einem Punktgewinn, als der ehemalige Bundesliga-Coach nach drei Sätzen zwar 1:2 hinten lag, aber in den Einzelkegeln mit fünf Zählern führte. Sein Kontrahent blieb allerdings auf Sichtweite und ging mit dem Gewinn des letzten Satzpunktes als Sieger des Mannschaftspunktes hervor, auch wenn der Endstand in diesem Duell 548:544 lautete.

In zwei Wochen geht es für die Rudolstädter dann zur SG Ilmtal. Die Gastgeber bringen aus zwei Begegnungen bereits vier Tabellenpunkte mit und werden nur schwer zu knacken sein.