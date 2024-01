Felix Jahn vom LC Jena: Trotz Meistertitel unzufrieden

Erfurt Warum der 400-Meter-Mann vom LC Jena nach seinem Landesmeistertitel nicht ausgelassen jubeln konnte

„Das geht deutlich schneller“, sagte Felix Jahn vom Leichtathletik Club (LC) Jena nach seinem ersten 400-Meter-Wettkampf im Jahr 2024 am Sonnabend in Erfurt. Mit 49,72 Sekunden war er der Schnellste über die beiden Hallenrunden. Der Sieg bedeutete für ihn den Thüringer Landesmeistertitel.

Von Zufriedenheit war bei ihm jedoch nichts zu spüren. „Ich bin viel zu langsam angelaufen. Ich habe in der ersten Runde locker eine Sekunde liegen gelassen. Das ist natürlich sehr ärgerlich“, gab sich Jahn selbstkritisch.

Zieht man die Sekunde von seiner Endzeit ab, wäre er in die Nähe seiner persönlichen Bestzeit unterm Hallendach angekommen. Am 4. Februar 2023 lief er in Leipzig die 400 Meter in der Halle in 48,49 Sekunden. Das war Platz 18 in der deutschen Jahresbestenliste.

„Ich fühle mich besser als 2023“

Noch schneller war er am 26. Mai 2023, als er erneut in Leipzig - allerdings unter freiem Himmel - die Stadionrunde in 47,59 Sekunden absolvierte. In der Jahresbestenliste Deutschlands verewigte er sich damit auf Position 31.

Und besagte Zeit - mit einer 47 vor dem Komma - will Jahn auch in seinem dritten und letzten Jahr im U23-Bereich auch für 2024 laufen. „Ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich besser als 2023.“

Sein erstes sportliches Ziel für 2024 ist die erneute Qualifikation für die Deutschen Hallenmeisterschaften Mitte Februar in der Arena in Leipzig. Jahn kann sowohl die Norm über die 200 Meter als auch über die 400 Meter anstreben – wie 2023. Die A-Norm über die 200 Meter steht bei 21,60 Sekunden, die B-Norm bei 22,00 Sekunden. Für die 400 Meter muss der LC-Sportler entweder die 48,20 Sekunden als A-Norm schaffen oder die B-Norm, die bei 49,20 Sekunden liegt.

Jahn bedauert den Abgang von Malte Stangenberg und Lukas Peter

Sportler, die die A-Norm erfüllt haben, sind direkt qualifiziert für die Meisterschaften. Ist das Kontingent an ausgeschriebenen Startplätzen nicht ausgelastet, rücken die Sportler mit nachgewiesener B-Norm nach. Für die 200 und 400 Meter gibt es jeweils 18 Startplätze.

„Sollte ich wieder beide Normzeiten schaffen, schauen wir, was ich am Ende für eine der zwei Strecken in Leipzig laufen werde“, sagte Felix Jahn. Leipzig wäre für Felix Jahn ein Heimspiel, stammt er doch aus der Messestadt. Vor drei Jahren zog er jedoch in die Saalestadt, um sich dem LC Jena anzuschließen.

Dass Malte Stangenberg und Lukas Peter nicht mehr zu seiner Trainingsgruppe in Jena gehören, bedauerte er. Peter hat seine Laufbahn beendet, Stangenberg zog es wieder zurück nach Hamburg. „Ich bin ja nicht ganz allein. Mit Sebastian Lehmann habe ich einen weiteren Sportler über die 400 Meter in meiner Trainingsgruppe.“

Veränderung auch in Sachen Studium bei Felix Jahn

Der vier Jahre ältere Lehmann wurde am Sonnabend Zweiter in 52,13 Sekunden

Eine Veränderung gab es für Felix Jahn auch in Sachen Studium. Ursprünglich war er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena für das Studienfach Sportmanagement eingeschrieben. Das ist Geschichte. „Ich habe gewechselt. Ich studiere jetzt Sportwissenschaft.“