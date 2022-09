Fernando Alonso in der Formel 1: Stolz und Ego sind groß

Fernando Alonso denkt auch mit 41 Jahren nicht an Aufhören.

Singapur Fernando Alonso, das Alphatier der Formel 1, fährt in Singapur seinen 351. Grand Prix. Rekord. Er bleibt ein ewiger Unruhestifter.

Es braucht nur ein bisschen Phantasie, um sich auszumalen, wie Fernando Alonso vor dem Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14 Uhr/Sky) in seiner Hotelsuite 351 Kerzen auf einer Torte anzündet: Für jedes Formel-1-Rennen seiner Karriere eins. Denn der – äußerst – stolze Spanier ist an einem großen Ziel angelangt, wenigstens in einer Rekordkategorie der Königsklasse ganz vorn zu liegen. Mehr Rennen als der 41-Jährige hat jetzt niemand, von den aktiven Piloten ist lediglich Lewis Hamilton jenseits der 300er Marke.