Uefa Finanzielle Beteiligung an Wettanbieter: Uefa ermittelt gegen Ibrahimovic

Wegen seiner finanziellen Beteiligung an einem Sportwettenanbieter drohen Fußballstar Zlatan Ibrahimovic Sanktionen durch die Uefa.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) untersucht einen möglichen Regelverstoß von Top-Star Zlatan Ibrahimovic im Zusammenhang mit einem „mutmaßlichen finanziellen Interesse an einem Wettunternehmen“. Dazu sei am Montag ein Ethik- und Disziplinarinspektor ernannt worden, teilte die Uefa mit. Die Untersuchung gründe sich auf Artikel 31 (4) der Uefa-Disziplinar-Regularien. Weitere Details in diesem Zusammenhang sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Medienberichten zufolge droht Ibrahimovic im schlimmsten Fall eine Sperre von bis zu drei Jahren. Über seine Firma besitzt er schon seit mehreren Jahren Anteile an einem Sportwettenanbieter mit Sitz in Malta. Der Weltverband Fifa und die Uefa verbieten Spielern jedoch Beteiligungen an Glücksspielunternehmen.

Ibrahimovic war 2020 zu Milan zurückgekehrt

Der 39 Jahre alte Ibrahimovic spielt für den AC Mailand in der Serie A und hat seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten erst kürzlich verlängert. Der Schwede stand schon in der Saison 2010/11 bei dem Verein in der norditalienischen Metropole unter Vertrag und kehrte Anfang 2020 zu Milan zurück. (dpa/sid)