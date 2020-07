Moßbach. So liefen die Testspiele der Fußball-Kreisligisten, Staffel B, am vergangenen Wochenende

Fitte Plauener besiegen Tanna im Test

SV Moßbach II – SV Blau-Weiß Auma 3:1 (2:0)

Als erste Mannschaft der Kreisligisten, Staffel B, nahm die Landesklasse-Reserve des SV Moßbach den Testspiel-Betrieb auf und konnte am Freitagabend gegen den nur fünf Kilometer Luftlinie entfernten Ortsnachbarn und in der Kreisliga Ostthüringen spielenden SV Blau-Weiß Auma einen verdienten Sieg einfahren. Von Beginn an war die Wilfert-Elf besser und ging mit großem Einsatz zu Werke.

Besonders gut in Szene setzten sich die Zugänge, die für alle drei Treffer verantwortlich waren. Nach der Führung durch den Ex-Gahmaer Franz Pillhofer (26.), der vom Strafraumeck traf, konnte nur fünf Minuten später der von Schwarza kommende Christian Vogel mit einem Distanzschuss auf 2:0 erhöhen.

Die Blau-Weißen konnten durch den Anschlusstreffer von Hendrik Koch nach einer Stunde noch einmal Hoffnung schöpfen, hatten aber ansonsten wenig Lichtblicke in der Offensive zu bieten. Stattdessen sorgte mit Florian Metzner ein weiterer Gahmaer nach einem Doppelpass für die Entscheidung.

Moßbachs Trainer Michael Wilfert: „Für das erste Spiel zeigten wir eine ordentliche Leistung. Wir hatten viel Ballbesitz und hätten am Ende sogar höher gewinnen können. Es war ein guter Test.“

SG SV Grün-Weiß Tanna – 1. FC Ranch Plauen 1:4 (0:2)

Die lange Pause merkte man den Tannaern an, die große Anlaufschwierigkeiten offenbarten. Ehe sich die Grün-Weißen versahen, lagen sie durch den Doppelpack des ehemaligen Unterkoskauers Steffen Luckner, der nach einem Steilpass per Heber und nach einem Doppelpass traf, nach wenigen Minuten mit 0:2 zurück. Die Vogtländer, die ebenfalls in der Kreisliga spielen, machten den frischeren Eindruck und zeigten sich eingespielter.

Man merkte ihnen an, dass sie in der Vorbereitung viel weiter sind, denn für sie war es bereits das vierte Testspiel. Dabei hatte die SG einen vielversprechenden Start, doch der allein aufs Tor laufende Golditz konnte die große Chance nicht nutzen. Stattdessen setzten die Gäste die Akzente und ließen Tannas Defensivverbund oft schlecht aussehen.

So bewahrte Tannas Keeper seine Vordermänner vor einem höheren Rückstand. Erst nach und nach kam die Heinisch-Elf besser ins Spiel und hatte ein paar gute Ansätze, die aber durch ungenaue Finalpässe verpufften. Erst nach der Pause wurden die Aktionen der Grün-Weißen etwas konstruktiver, doch die Ungenauigkeiten blieben und die wenigen Möglichkeiten konnten nicht genutzt werden.

Dagegen waren die Plauener in ihren Aktionen zielstrebiger, doch auch sie ließen beste Chancen liegen. Nur eine Flanke ins lange Eck und durch ein Eigentor nach einer Ecke fand der Ball den Weg ins Tor.

Dazwischen sorgte Tobias Golditz mit einem Schuss ins obere Eck für den Ehrentreffer der Grün-Weißen. Tannas Trainer Frank Heinisch: „Nach zwei scharfen Trainingseinheiten wollten wir das Spiel nutzen, um wieder ins Geschick zu kommen. Man merkte aber die lange Pause an. Nach schwachem Beginn haben wir uns erst in der 2. Halbzeit besser verkauft und wieder zum Fußball gefunden. Man sah, dass wir bis zum Punktspielstart noch viel machen müssen.“