Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flick: Coutinho und Thiago gegen Piräus auf Ersatzbank

München.Hansi Flick setzt in seinem ersten Spiel als Interimstrainer des FC Bayern München Zeichen. Der brasilianische Starspieler Philippe Coutinho und Mittelfeldchef Thiago sitzen in der Champions League gegen Olympiakos Piräus nur auf der Ersatzbank.

Kovac-Nachfolger Flick, der vom Fußball-Rekordmeister zunächst für zwei Spiele mit der Verantwortung betraut wurde, baut im Vergleich zum 1:5 gegen Eintracht Frankfurt auf drei neue Spieler.

Neben Javi Martínez sind auch Leon Goretzka und Kingsley Coman neu in der Startformation. Martínez übernimmt in der Innenverteidigung den Platz von Jérôme Boateng, der gegen die Eintracht die Rote Karte gesehen hatte und am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund gesperrt ist.

Bayerns Startelf: Neuer - Pavard, Martínez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski