Flick und Rangnick stehen beim DFB oben auf dem Zettel

Frankfurt/Main. Hansi Flick und Ralf Rangnick stehen ganz oben auf der Liste der möglichen Bundestrainer. Vieles hängt davon ab, was der FC Bayern will.

Nein, sagt Oliver Bierhoff, die Nachricht habe ihn nicht wie ein Blitz getroffen. Der Direktor für die Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund war ja als einer der ersten eingeweiht in den Plan von Joachim Löw, nach der Europameisterschaft in diesem Sommer als Bundestrainer abzutreten. Außerdem muss er qua Amt vorbereitet sein darauf, dass der Trainer mal nicht mehr weitermachen will oder darf. „Es ist nicht so, dass ich mich erst ab heute mit solchen Gedanken beschäftige“, sagt Bierhoff. „So einen Fall hat man immer im Hinterkopf, man war in den letzten Monaten nicht tatenlos. Jetzt geht es ans Eingemachte.“