Formel 1: Crashtest für die Seele bei zweitem Bahrain-Rennen

Sakhir Nach schweren Unfällen in der Formel 1 ist die Aura an den Rennstrecken verändert - so auch beim zweiten Saisonrennen in Bahrain.

Die Erinnerung an den so glimpflich ausgegangenen Horror-Crash von Romain Grosjean am vergangenen Sonntag ist noch frisch, wenn die Formel 1 an diesem Sonntag zum zweiten Mal in Bahrain fährt. Und das auf einem sogar noch schnelleren Kurs. Um die Sicherheit in den Rennwagen kann es kaum besser bestellt sein, das weiß man jetzt. Aber die Angst fährt mit. Muss mitfahren.