Formel-1-Star Lewis Hamilton und die Angst vorm Burnout

Zandvoort. Verliert der siebenmalige Formel-1-Champion allmählich die Lust am Rennautofahren? Am Sonntag geht’s in Zandvoort um Punkte.

Es gibt Bilder der Schmach, die können sich sogar im Hinterkopf festsetzen, wenn man schon 103 Formel-1-Rennen und sieben Weltmeistertitel gewonnen hat. Als Lewis Hamilton am letzten Sonntag im belgischen Spa seinen nach einem Fahrfehler havarierten Silberpfeil abstellen musste, war es ein langer Weg durch die Ardennenlandschaft zurück ins Fahrerlager. Der Brite musste mit dem Helm in der Hand an einer Baustelle vorbei stapfen, es sah so aus, als sei er in einer kargen Mondlandschaft unterwegs. Das Bild passte prima zur Stimmung. An diesem Wochenende hat er auf Verstappen-Territorium in Zandvoort die Chance zur Wiedergutmachung. Die neuerliche Mercedes-Krise vor dem Großen Preis der Niederlande an diesem Sonntag (15 Uhr/RTL/Sky) nährt aber auch die Frage, wie es generell um die Lust des 37-Jährigen an der Königsklasse bestellt ist.

Hat er wirklich die Geduld und die Kraft, noch einen Anlauf auf den achten Titel zu nehmen?

Da braucht es gar nicht die Häme von Unfallgegner Fernando Alonso, der aus der Emotion der Situation heraus nach dem frühen Crash schimpfte: „Was für ein Idiot. Der kann wohl nur fahren, wenn er vorn ist oder ein überlegenes Auto hat...“ Das ist natürlich nicht so, wie gerade diese Saison zeigt. Ähnlich wie Michael Schumacher in seinen Mercedes-Jahren opfert sich Hamilton für das Team auf, das wird quer durch die Branche anerkannt. Selbst Rennstallchef Toto Wolff fühlt sich angesichts der schwierigen technischen Situation wie im Gefängnis und weiß, dass Hamilton dringend Befreiung braucht.

Vertrag bei Mercedes läuft bis 2023



Natürlich muss es dem Routinier zu denken geben, wenn mit dem vierfachen deutschen Weltmeister Sebastian Vettel ein kämpferischer Rennfahrer zum Saisonende hinschmeißt, mit 35 Jahren. Seit zwei Jahren, hat er gerade der Zeit gesagt, plagen ihn Selbstzweifel. Vielleicht mache er jetzt eine Schreinerlehre.

Hamilton hat bei der eigenen Entscheidungsfindung den zürnenden Fernando Alonso als Gegenpol. Der 41 Jahre alte Spanier hängt mindestens noch einmal zwei Jahre dran, um mit Aston Martin vielleicht doch noch zum dritten Mal Weltmeister zu werden. Vettels Entschluss sei ein Wink gewesen, sagt Hamilton. Es ist das Problem, das alle Ausnahmeathleten beschäftigt, die in ein gewisses Alter gekommen sind: Welcher Zeitpunkt ist der richtige für eine Ausstieg? Seine Freundin Serena Williams hat ja gerade mit 40 ihren Rücktritt angekündigt.

Der Schriftzug, den sich Lewis Hamilton wie eine Halskette auf die Brust hat tätowieren lassen, bezeichnet seinen ganzen Stolz und Ehrgeiz, ist Anspruch und Motivation, Trost wie Trotz – gerade jetzt. „Unermesslich mächtig“ steht dort, und weiter unten ist eine Windrose zu sehen. Im Zusammenspiel illustrieren die Tattoos vor dem Re-Start der Königsklasse eines der am heißesten diskutierten Themen im Fahrerlager. Nämlich die Frage, ob Hamilton seinen noch bis Ende 2023 laufenden Vertrag erfüllen oder gar verlängern wird. Einmal noch Gesamtsieger werden, und er hätte mit dem achten Erfolg Michael Schumacher in den Rekordbüchern hinter sich gelassen. Vorausgesetzt, die bislang noch sieglose Saison hat dem Briten nicht die Lust oder die Kraft am Weitermachen geraubt.

Kritik macht Lewis Hamilton nur stärker

Zweifelsohne hat sich Hamilton in seinen anderthalb Formel-1-Jahrzehnten vom braven McLaren-Auszubilden zum mächtigen Anführer von Mercedes entwickelt. Seinen Rücktritt könnten weder das deutsche Konzernteam noch die Königsklasse insgesamt einfach so wegstecken.

Teamchef Toto Wolff hatte kürzlich angesichts Lewis Hamiltons 300. Grand Prix geflachst, dass er ihm auch gern noch zum 400. Einsatz gratulieren würde. Der Ausnahmefahrer motiviere in der Krise nicht nur sich, sondern das ganze Team, fuhr auch bei schwieriger Ausgangslage mehrfach aufs Podium. „Ich bin auf meiner Mission, und ich liebe das fahren immer noch“, sagt er zu den insbesondere in seinem Heimatland kursierenden Rücktrittsgerüchten. Ex-Champion Jackie Stewart gehört zu den heftigsten Kritikern, aber Hamilton hat den Schotten längst als Neider identifiziert, der nur Schlagzeilen machen würde, um relevant zu bleiben. Rückzieher zu machen, das liege nun mal nicht in seiner eigenen DNA. Was ist schon ein schmerzliches Rennjahr nach so viel Erfolg? Er arbeitet lieber an seiner Comeback-Story.

Dennoch hat ihn das Thema Zukunft auch während der Auszeit in Afrika beschäftigt, als er auf der Suche nach seinen Wurzeln war und dabei „erdende Erfahrungen“ gemacht habe. Der 103-fache Formel-1-Sieger, der im Magazin Vanity Fair gerade mit der Schlagzeile „Nach der Ziellinie“ aufs Titelbild gerückt worden ist, hat eine klare Vorstellung, wie sich ein Ausstieg anfühlen soll: „Wenn ich aufhöre, dann muss da noch Sprit in meinem Tank sein. Ich werde nicht bis zu einem Burnout Formel 1 fahren.“