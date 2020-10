Halle. Fußball: Oberligist FC Carl Zeiss Jena II unterliegt auch bei Halle 96 im Stadion am Zoo mit 1:3 (0:1)

Fragwürdiges Abseits bremst Elan der Zeiss-Youngster in Halle

Ein wegen einer fragwürdigen Abseitsstellung zurückgepfiffener Durchbruch von Vasileios Dedidis in der zwanzigsten Spielminute beendete die gute Anfangsphase der Zeiss-Youngster bei Halle 96. Danach das alte Lied, die Köpfe gingen runter. Die Jenaer finden einfach nicht in diese Saison, verloren im achten Spiel das siebente Mal, 1:3 (0:1), sind am Tabellenende angekommen.