Frank Persike: „Beleidigend für den Amateursport“

Ende Mai wurde den Abteilungsleitern des 1. SSV Saalfeld das Hygienekonzept des Sportvereines vorgestellt. Es rettete den Verein nicht vor einem neuerlichen Lockdown, der am kommenden Montag beginnt.

Saalfeld/Rudolstadt. Sportler aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt enttäuscht über die Regelungen für den Sport an der Basis

„Es fällt ganz schön schwer, Verständnis für die diese Regelungen im Amateursport aufzubringen“, sagt Oliver Grau. Der Vorsitzende des mit mehr als 1000 Mitgliedern zweitgrößten Sportvereines des Landkreises, dem 1. SSV Saalfeld, sieht vor allem einen Grund, warum dieses Verständnis so schwer fällt: „Wir haben mit vielen und ausgefeilten Hygienekonzepten bewiesen, dass der Amateursport funktionieren kann.“ Es gebe kein nachweisliches Infektionsgeschehen in den Sportgruppen, so der Saalfelder.