Frankenhausens Kicker Bergner: "Eigentlich wollte ich nur mittrainieren"

Einige wird es geben, die ihn noch aus seinen fußballerischen Zeiten beim VfB Oldisleben kennen. Doch mittlerweile spielt er für den Thüringenligisten SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Seit November 2019. Aber auch im Läuferischen ist Roy Bergner zu begeistern. So hat er beispielsweise beim verschobenen Kyffhäuser Berglauf im vergangenen Jahr teilgenommen und hat die sechs Kilometer als Dritter in seiner Altersklasse beendet.

Ihr Wechsel kam für Viele sicher überraschend. Wie kam es damals dazu?

Ich hatte mit Peet Schmidt oft darüber gesprochen, dass ich doch einfach mittrainieren könnte, um mich selbst ein wenig fit zu halten. Um “rechtlich” abgesichert zu sein, war es damals klar, dass ich mich auch bei Blau-Weiß 91 anmelden werde. Als der ehemalige Trainer, Markus Mettke, mich, nachdem ich spielberechtigt war, sofort für die erste Männermannschaft nominierte, war ich schon überrascht. Ich fand es aber zugleich auch sehr spannend, mich nochmals mit anderen sehr talentierten jungen Spielern in einem Wettbewerb messen zu dürfen.

Sie fiebern durch die Kinder ihrer Verlobten häufig auch bei den Spielen der D- oder E-Jugend mit. Wie sehen Sie vor allem die Entwicklung in der E-Juniorenmannschaft?

Wenn man in einer Saison Doublesieger wird, sind die Erwartungen an die Mannschaft sowie an das Trainerteam in der darauffolgenden Saison umso höher. Diese Erwartungen konnten natürlich nicht immer erfüllt werden. In so einem jungen Alter kann schon mal ein Stagnierungsprozess eintreten. Dazu kamen auch die schwierigen Bedingungen wegen der Corona-Pandemie. Alles in allem gilt festzuhalten, dass diese junge E-Juniorenmannschaft viel Potenzial besitzt und dass ihr Trainerteam mit Peet Schmidt, Robert Ränke und Nils Musik dort einen sehr sehr guten Job macht.

Haben Sie es je bereut, dass sie die Fußballschuhe doch noch einmal geschnürt haben?

Nein, dass habe ich nie und werde ich auch nie. Letztendlich ist Fußball meine große Leidenschaft. Da ich in Bad Frankenhausen wohne, kam für mich nur Bad Frankenhausen in Betracht. Wie in eingangs schon erklärt habe, wollte ich ja nur trainieren und den damit verbundenen Zeitaufwand so gering wie möglich halten.

Bad Frankenhausen und Oldisleben haben sich über Jahre in der damaligen Kreisoberliga duelliert und spannende Duelle geliefert. Wie blicken Sie heute auf die Spiele von damals zurück?

Es war immer sehr speziell gegen den „großen Nachbarn“ zu spielen und ihn immer wieder zu ärgern.

Wie betrachten Sie die Entwicklung vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen?

Die Entwicklung des Vereins ist schon sehr bemerkenswert. Allein die Etablierung in der Landesklasse, welche ja nicht gerade einfach war, wie die Jahre zeigten, sowie der damit verbundene Aufstieg in die Thüringenliga, beweist, dass dieser Verein in der Vergangenheit vieles richtig gemacht hat. Hinzu kommt natürlich die ständige Suche nach jungen, talentierten Spielern und die Einbeziehung des eigenen Nachwuchses in beide Männermannschaften. Das läuft alles in die richtige Richtung.

Der VfB spielt derzeit in der Kreisliga. Wie bewerten Sie auch diese Entwicklung?

Da ich vor meiner Anmeldung in Bad Frankenhausen schon etwa zwei Jahre nicht mehr bei dem VfB Oldisleben gespielt habe, möchte ich mir auch nicht anmaßen über die Entwicklung dort zu urteilen. An dieser Stelle kann ich nur sagen, dass ich mich in den zehn Jahren, in welchen ich dort spielen durfte, immer sehr heimisch und wohl gefühlt habe. Ich war immer gern Spieler und später auch Trainer des VfB Oldisleben.

Wie du bereits sagtest, standest du damals beim VfB auch ein paar Jahre als Trainer an der Seitenlinie. Wie war es das Spiel aus einer anderen Perspektive zu erleben?

Am Anfang war es ein sehr komisches Gefühl an der Seitenlinie zu stehen und nur indirekt das Spielgeschehen beeinflussen zu können. Aber es war gut auch diese Erfahrung gemacht zu haben und nun zu wissen wie sich Trainer manchmal fühlen. Zumal ich jetzt jeden Trainer verstehen kann, welcher kurz vor dem Verzweifeln ist, wenn Angesprochenes sowie Einstudiertes nicht klappen oder Anweisungen gar ignoriert werden.

Nun sind Sie wieder auf dem Platz und haben für Bad Frankenhausen das erste Thüringenliga-Tor der aktuellen Saison geschossen. Wie haben Sie du die Partie gegen Teistungen erlebt?

Das war wirklich ein interessantes Spiel, da ich zuvor noch beim Kyffhäuser-Berglauf mitgelaufen bin. Nach dem Lauf sagte ich zu Peet Schmidt und Philip Schwabe, dass ich heute ein gutes Gefühl habe und wir unser Auftaktspiel gegen Teistungen gewinnen werden. Dass dieses Spiel in den Anfangsminuten durch Nervosität geprägt war, konnte jeder erkennen. Mit der Zeit wurden wir aber besser und zielstrebiger. Dass ich derjenige war, der das erste Tor der Saison für uns schießen durfte, war auch ein schönes Gefühl. Ich denke, am Ende ging der Sieg in Ordnung.