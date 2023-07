Frankreichs neuer Schwimmstar: Marchand holt drittes WM-Gold

Feiert seinen dritten WM-Titel in Japan: Der 21-jährige Leon Marchand.

Fukuoka Einen Weltrekord von Michael Phelps hatte er in Fukuoka schon gebrochen. Nun feiert Léon Marchand seinen dritten WM-Titel in Japan. So schnell wie Phelps ist er diesmal aber nicht.

Léon Marchand wird immer mehr zum großen Star der Schwimm-WM in Japan. Der 21 Jahre alte Franzose gewann bereits seine dritte Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Fukuoka.

Marchand siegte über 200 Meter Lagen in europäischer Rekordzeit von 1:54,82 Minuten. Nach dem Triumph vor Silbergewinner Duncan Scott aus Großbritannien und dessen Landsmann Tom Dean reckte Marchand die Faust in die Luft. Dann schwang er sich auf die Leine und feierte unter dem Jubel der Fans in der Marine Messe mit erhobenen Armen. Nur Weltrekordhalter Ryan Lochte und US-Schwimmlegende Michael Phelps waren auf dieser Strecke bislang schneller.

Marchand hatte zuvor bereits über 200 Meter Schmetterling und über 400 Meter Lagen Gold gewonnen. Am Sonntag hatte er Phelps im 400-Meter-Lagen-Rennen in 4:02,50 Minuten dessen letzten Einzel-Weltrekord abgenommen. Die Siegerehrung hatte Phelps persönlich vorgenommen. Deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer waren bei der Finalsession nicht dabei.