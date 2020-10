Franz Strunz’ Rückkehr mit Fragezeichen

Nicht schon wieder! Das dachte sich Franz Strunz, als er am 4. Oktober kurz nach dem von ihm erzielten 1:1 im Derby gegen Glücksbrunn Schweina mit einer Leistenzerrung vom Feld humpelte. Einmal mehr musste der in den vergangenen Jahren von vielen Verletzungen geplagte quirlige Offensivspieler der SG Borsch eine Zwangspause einlegen. „Schade, es lief gerade sehr gut bei mir“, sagt Strunz, der am letzten Landesklassen-Spieltag vor dem Sport-Lockdown gerne wieder auf dem Rasen stehen würde. „Ob es geht“, so der 29-Jährige vor dem Gastspiel beim FC Eisenach, „wird sich beim Abschlusstraining am Freitag zeigen.“

Für Strunz ist es eine Rückkehr dorthin, wo alles begann. 2004 kam der Junge aus Wolfsburg-Unkeroda zum damaligen FC Wartburgstadt. Als A-Junior zählte er 2008/09 dann zwar zum Kader der Landesklasse-Elf, Einsatzchancen bekam er jedoch nur in der zweiten Männer-Mannschaft. „Mit Trainer Michael Offenhaus kam ich nicht zurecht“, schildert Strunz. Die Eisenacher, die damals mit vielen „Söldnern“ bestückt waren, erkannten sein Potenzial nicht und ließen ihn ziehen, ohne „dass sich der Verein wirklich um mich bemüht hat“, wunderte sich das Talent. Wie froh wäre der Nachfolgeverein FC Eisenach wohl, wenn man heute einen Spieler mit dieser Erfahrung und Qualität hätte?

Beim EFC Ruhla schlug Strunz sofort ein. Groß sei die Genugtuung gewesen, als er in der Saison 2010/11 mit einem Doppelpack maßgeblich zum 3:1 über den favorisierten FCW beitrug. Mit Maik Traberth und Christian Ernst standen zwei weitere in Eisenach nicht berücksichtige Spieler im EFC-Team. Bis 2017 ging Strunz für Ruhla auf Torejagd, ehe er sich nicht nur der Liebe wegen, sondern auch fußballerisch für seinen neuen Wohnort Borsch entschied. „Auf Dauer war es einfach zu aufwendig. Hier in Borsch kann ich mit dem Fahrrad zum Training fahren“, fühlt er sich in der Rhön wohl. Wenn da nur die Verletzungen nicht wären. Ein Innenbandriss im Knie und ein Kapselriss im Sprunggelenk bremsten ihn in den Vorjahren aus.

Wegen einer Blessur verpasste Strunz 2018 auch das Landespokal-Halbfinale gegen Carl Zeiss Jena, als sich über 2200 Zuschauern um den kleinen Sportplatz drängten. Dreimal mehr als das Örtchen Einwohner hat. Umso bemerkenswerter ist es, dass der SV Borsch der konstanteste auf höherem Niveau spielende Verein in Westthüringen ist. Seit 2007 mischt der Dorfverein permanent in der Landesklasse-Spitze oder sogar in der Verbandsliga mit. Dafür gibt es nach Meinung von Strunz, der in Eisenach Nord als Leiter zweier Kindertreffs arbeitet, folgende Gründe: „Die Struktur stimmt, im Vorstand und im gesamten Verein, zudem haben wir mit Andreas Herzberg einen taktisch und menschlich hervorragenden Trainer.“

Auch in der laufenden Saison zählt Borsch zu den Staffelfavoriten. Nach sechs Partien stehen 13 Punkte zu Buche, was aktuell Rang drei bedeutet „Natürlich wollen wir wieder oben mitspielen. Wenn bei uns alle da sind, sind wir nur schwer zu schlagen“, betont Strunz und hofft, dass dies in Eisenach mit einem Auswärtssieg bestätigt wird. Über den Gastgeber, bei dem er aus der gemeinsamen Junioren-Zeit lediglich noch Daniel Reinhardt kennt, weiß er nur soviel: „Da wartet eine junge Truppe, die eine kleine Wundertüte ist.“

Wiedersehen mit alten Bekannten

Sofern kurzfristig nicht vom Verband schon vor dem 2. November die Reißleine gezogen wird, schnüren auch die Kicker der SG Gospenroda am Samstag nochmal die Schuhe. In Schweina gibt es ein Wiedersehen mit Aufstiegstrainer Olaf Gabriel und Ex-Mitspieler Kilian Pfaff, wobei die Gäste ohne die rotgesperrten Benjamin Glock und Falk Engelhardt völlig ohne Druck gegen den ungeschlagenen Primus antreten können.