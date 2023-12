Frauen der HSG Saalfeld/Könitz mit Heimspiel

Oberliga-Spitzenreiter mit letztem Auftritt in diesem Jahr

Die Handballerinnen der HSG Saalfeld-Könitz stehen am Samstag vor ihrem letzten Heimspiel in dieser Saison. Der Tabellenführer der Handball-Oberliga empfängt dabei den Tabellensechsten, den SV Behringen/Sonneborn. Das Heimspiel ist dabei zugleich die letzte Begegnung in diesem Jahr, wobei die Schützlinge von Trainer Christian Szotowski ab 15 Uhr in der Gorndorfer Dreifelderhalle ihre weiße Weste behalten wollen.

Neue Bänke für Skaterplatz

Auf dem Rudolstädter Skaterplatz sind drei neue Bänke, gesponsort von der Rudolstädter Firma OBB sowie finanziert durch Einnahmen beim Rudolstädter Firmenlauf, am Freitagmittag durch Vertreter des Unternehmens und des LAC Rudolstadt, der Energieversorgung Rudolstadt und der Volksbank, übergeben worden. Zudem wurden Firmenlauf-Gelder unter anderem für einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen, Kochveranstaltungen für Jugendliche sowie ein Graffiti-Projekt übergeben.

Problemloser Auftritt der Rudolstädter

Der siebte Spieltag der Kegler in der 1. Landesklasse sollte für die zweite Vertretung der SpVgg Rudolstadt die Punktekonstellation in der Staffel verbessern. Bei den Aktiven des KSV Germania Neustadt II trafen die Rudolstädter auf motivierte Gastgeber, die trotz Verstärkung aus dem Landesligateam am Ende nichts Zählbares in den Händen hielten. Beim 2:6 bei 3084:3131 Holz punkteten letztlich die Gäste, wobei für die Rudolstädter Mirko Schmidt, Steffen Krauß, Holger Reinhold und Thomas Barth punkteten.