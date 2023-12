Frauen der HSG Saalfeld/Könitz mit sechstem Sieg im sechsten Spiel

Saalfeld Spitzenreiter der Handball-Oberliga werden gegen Behringen/Sonneborn ihrer Favoritenrolle gerecht

Die Handballerinnen der HSG Saalfeld/Könitz bleiben in der Erfolgsspur, gehen in der Oberliga auch im sechsten Pflichtspiel als Sieger vom Parkett. Gegen die SV Behringen/Sonneborn gelang ein souveräner 35:20 (18:11)-Erfolg, wobei die Gastgeber nur selten so in Bedrängnis kamen wie hier Jenna Witter, die mit Mühe den Ball zu Peggy Pleyer passen kann. Nach anfänglicher Ausgeglichenheit gelang den Gastgebern früh ein Zwischenspurt, der sie bereits zur Halbzeit auf einen komfortablen Vorsprung blicken ließ. Auch in Hälfte zwei brannte in der immer einseitiger werdenden Partie, in der Paula Büttner mit 13 Treffern erfolgreichste Saalfelder Torschützin war, nichts mehr für die HSG an.