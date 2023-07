Frauen-WM: Dänemark mit Last-Minute-Sieg gegen China

Ausgelassener Jubel: Die dänischen Fußballerinnen sind mit einem 1:0 gegen China in die WM der Frauen gestartet.

Perth. Nach England ist in der Gruppe D der Fußball-WM der Frauen auch Dänemark erfolgreich ins Turnier gestartet. Das Team besiegte China 1:0.

Zum Auftakt in ihre erste WM seit 16 Jahren haben die dänischen Fußballerinnen China durch einen Last-Minute-Treffer 1:0 (0:0) bezwungen. Amalie Vangsgaard (89.) ließ Dänemark nach einer Ecke von Star-Stürmerin Pernille Harder im HBF Park in Perth/Australien spät jubeln.

Das Team um Harder, die in der kommenden Saison für den deutschen Meister Bayern München aufläuft, fand nur schwer in die Partie. China war zunächst die bessere Mannschaft, doch nach und nach übernahmen die leicht favorisierten Däninnen die Spielkontrolle. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Chinesinnen begannen stärker, doch Dänemark erspielte sich auch hier mit der Zeit wieder Vorteile und durch den späten Treffer den knappen Auftaktsieg.

Direktes Duell mit England um den WM-Gruppensieg

Im zweiten Spiel der Gruppe D gewann England zuvor ebenfalls mit 1:0 (1:0) gegen Haiti, sodass Dänemark nach dem ersten Spieltag zusammen mit dem Europameister die Gruppe anführt. Am kommenden Freitag (10.30 Uhr deutscher Zeit) kämpfen beide dann im direkten Duell um den vorzeitigen Achtelfinaleinzug. Die Chinesinnen spielen, ebenfalls am Freitag (13 Uhr deutscher Zeit), gegen WM-Debütant Haiti. (sid)

Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023