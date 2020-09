Erfurt. Zwei Franzosen sorgten für den Siegtreffer des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Inter Leipzig. Von dem Duo erwartet man sich in Erfurt noch viel.

Als sich das Party-Knäuel an der Eckfahne so langsam aufgelöst hatte, zeigte Moulaye N’Diaye noch einmal genau, wie ihm diese sensationelle Torvorlage geglückt war: Immer wieder kreuzte er das rechte Bein hinter dem linken und deutete die imaginäre Flanke an.