Freundschaften müssen ruhen

Zum Hinrundenabschluss der Fußball-Thüringenliga richten sich viele Blicke nach Scheubengrobsdorf, wo in der Saarbach-Arena zur allgemeinen Anstoßzeit um 14 Uhr Aufsteiger SG Gera-Westvororte die SG Thüringen Weida empfängt.

Mit 17 Punkten liegen die Hausherren als Tabellenelfter durchaus im Soll. Mit einem erneuten Dreier will die Baumann-Elf die eigene Ausgangsposition weiter verbessern. Mittelfeldspieler Tom Eichberger ist gerade in Topform und will auch gegen die Osterburgstädter zum Antreiber seines Teams werden. Die beim 0:3 in Ehrenhain zuletzt patzenden Innenverteidiger Leon Sippel und Jonas Kölling erhalten eine neue Möglichkeit, sich zu bewähren. Aus einer sicheren Abwehr wird Westvororte versuchen, auf die sich zwangsläufig bietenden Chancen zu lauern. „Da war viel Feuer drin in dieser Trainingswoche. Manchmal musste ich die Spieler etwas zügeln“, verrät Trainer Mike Baumann, der mit seiner Elf einen ordentlichen Hinrundenabschluss hinlegen will, wohl wissend, dass es ein schweres Spiel wird, auch weil der Platz jahreszeitbedingt tief sein wird. „Ein Spiel wird er noch durchhalten. Ein Ausweichen auf Kunstrasen ist für uns keine Alternative“, sagt der Westvororte-Trainer, der selbst in Weida wohnt, aber deshalb keine besonderen Emotionen verspürt.

Den Druck sieht er auf Seiten des Gegners. Auf beiden Seiten gibt es viele Spieler, die den Nachwuchs des JFC Gera durchlaufen haben. Als der Verein 2016 in Blankenhain A-Junioren-Landespokalsieger wurde, standen auf dem Siegerfoto Jonas Kölling, Philipp Rehnelt, Lukas Kokott, Tim Richter (alle Westvororte), Tim Urban und Christopher Lätz (beide Weida). „Die Freundschaften müssen für die 90 Minuten ruhen. Wir wollen die Punkte in der Saarbach-Arena behalten“, so Mike Baumann.

Auch der Tabellenvorletzte aus Weida will punkten. „Wir wollen dran bleiben an der Konkurrenz. Spielerisch haben beide Mannschaften ähnliche Qualitäten. Also wird am Ende die Mentalität entscheiden. Wir möchten ein Signal setzen, zeigen, dass wir längst noch abzuschreiben sind“, sagt Interimstrainer Hendrik Penzel. 1:10 Tore aus den letzten beiden Niederlagen gegen Bad Langensalza und Fahner Höhe sind freilich kein Ruhmesblatt. Deswegen hoffen die Weidaer auf die Rückkehr von Christian Gerold, der am Dienstag wieder trainieren konnte, und Ronny Kolnisko. Zuletzt war Nick Pohland etwas angeschlagen, sollte aber bis Sonnabend wieder fit sein.

Als Tabellenzweiter geht der SV 1879 Ehrenhain diesmal auf Reisen. Die zweieinhalbstündige Fahrt führt die Böckel-Elf zum 1. SC 1911 Heiligenstadt. Ohne Punkte im Gepäck würde die Heimreise aus dem Eichsfeld wahrscheinlich noch länger dauern. Deshalb wollen die Ehrenhainer die drei Zähler vom Tabellenachten entführen. „Wir wollen die 30 Punkte voll machen. Heiligenstadt hat aber zuletzt ziemlich aufgedreht. Vor der 1:2-Niederlage in Sondershausen gab es drei Siege in Folge. Nach einer solchen Punktausbeute sah es zu Saisonbeginn nicht aus“, so Gäste-Trainer Jörg Böckel. Um den Gegner will er sich aber gar nicht so sehr kümmern. „Mit unserem Pressing setzen wir Heiligenstadt früh unter Druck, wollen schnell in Führung gehen. Auf dem Kunstrasen wäre das besonders wichtig“, weiß der Coach, der auf den rot-gesperrten Kevin Fritzsche verzichten muss. Aus privaten Gründen fehlt zudem Andy Knutas. Auch Silvio Ollert ist in Heiligenstadt nicht dabei. Der Kader ist aber groß genug, um die Ausfälle zu kompensieren.

Der Tabellendritte Wismut Gera hat den SC 1903 Weimar zu Gast. „Drei Punkte sind unser Ziel. Wir schauen auf uns, was nicht respektlos gegenüber Weimar sein soll. Wir wollen den Zuschauern noch einmal zeigen, was wir können“, sagt Trainer Marcus Dörfer. Etwas los ist immer bei den Partien der Orange-Schwarzen. Durchschnittlich jede Viertelstunde fällt statistisch gesehen ein Tor - aber nicht immer auf der richtigen Seite. Bis auf den gelb-rot-gesperrten Marcel Hartmann und Stammkeeper Maurice Geenen sind alle wichtigen Spieler an Deck.