Friedenslauf führt auch durch Thüringen

Gefell. Thüringen wird auf vier Etappen durchquert und ist teils Zielort des Friedenslaufes, der am Tag der Einheit in Bitterfeld startete.

Das Ziel am Samstag im Dreiländereck nahe der Stadt Gefell im Saale-Orla-Kreis ist noch in weiter Ferne. Doch die Teilnehmer des 1200 km langen Friedenslaufes haben bereits ein respektables Stück absolviert. Am Tag der Einheit startete dieser in Bitterfeld, er führt seitdem entlang der einstigen Grenze.

Acht Etappen sind es, der Tross der Läufer, zu denen Rennsteiglauf-Urgestein Wolfgang Nadler und der frühere Box-Champion Timo Hoffmann zählen, wird von drei Fahrzeugen mit Versorgung, medizinischem Personal und Tontechnik begleitet. Zur Ausrüstung gehören zudem kleine Friedensglocken und über 500 Steine, die von Kindern bemalt wurden. „Wir legen sie als Erinnerung an die Maueropfer ab“, sagt Peter Junge, Vorsitzender vom veranstaltenden Verein „Zukunft Frieden“. Der Ex-Boxer hatte bereits den Friedenslauf 2017 von Rom nach Wittenberg organisiert und steckt in den Vorbereitungen für ein Lauf-Abenteuer ins St. Petersburg.

Doch derzeit gilt seine Kraft dem Lauf am Grünen Band. Thüringen wird auf vier Etappen durchquert und ist teils Zielort. Am 7. Oktober führt die Strecke durch Teistungen im Eichsfeld, am 8. Oktober wird Erbenhausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) angelaufen. Tags darauf geht es von da nach Sonneberg. Am 10. Oktober startet dort die letzte Etappe, die ins Dreiländereck – nahe des einstigen Grenzorts Mödlareuth – führt. Ministerpräsident Bo­do Ramelow (Linke) übernahm wie Sachsen-Anhalt-Kollege Reiner Haseloff (CDU) die Schirmherrschaft. „Wir freuen uns über die Unterstützung und über jeden Läufer, der zu uns stößt“, sagt Peter Junge.