Kraftsdorfer SV 03 - SG Thüringen Weida II 2:2 (1:1)

Vor 120 Zuschauern wollten die Kraftsdorfer eigentlich ihren zweiten Saison-Dreier einfahren. Doch daraus wurde nichts, weil es den Gastgebern an Effektivität im Abschluss fehlte. Weida II konterte den KSV nach einer Ecke aus. Torjäger Philip Berthold traf zum 0:1 ins Schwarze (9.). Die Hausherren waren nicht geschockt. Der im Strafraum von den Beinen geholte Paul Steinert verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:1 (23.). David Maisel und Christoph Ullrich hatten in der Folge die Führung vor Augen. Mit seinem bereits neunten Saisontor war Philip Berthold per abgefälschtem Freistoß zum 1:2 erfolgreich (73.). Kraftsdorf verstärkte nochmals seine Offensivbemühungen und kam durch Jonas Bachmanns Abstauber-Tor noch zum 2:2-Ausgleich (86.).

SG Eurotrink - SV 1924 Münchenbernsdorf 0:3 (0:2)

Drei Punkte ließ Eurotrink daheim gegen Münchenbernsdorf liegen. Auf dem extrem holprigen Platz in Leumnitz konnte der Gastgeber seine fußballerischen Vorteile nicht in die Waagschale werfen. Hinten unterliefen zudem zwei Abwehrschnitzer, die die 1924er durch Tom Dörfer (12.) und Benjamin Weise (24.) eiskalt bestraften und zur 2:0-Führung nutzten. Eurotrink verstärkte in der Folge den Druck, doch ließ sich Torwart Benjamin Kampe nicht überwinden. Münchenbernsdorf hätte bei Chris Ulrichs Lattenkopfball sogar erhöhen können. So machte der eingewechselte Tim Blau mit einem Sonntagsschuss aus 30 m die Torentfernung zum 0:3 (90.+2) alles klar. Perspektivisch wollen die Eurotrink-Kicker im Zwötzener Karl-Harnisch-Sportzentrum auflaufen.

SV Osterland Lumpzig - BSG Wismut Gera II 5:1 (3:1)

Trotz zwei Spielausfällen in Folge zeigten sich die Lumpziger gegen die Geraer Wismut-Reserve von ihrer besten Seite und kamen zum dritten Saisonsieg. Kevin Pleschers 1:0 (22.) konnten die Orange-Schwarzen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Köhler zum 1:1 egalisieren (37.). Die Osterländer antworteten prompt. Ein Doppelschlag von Dominic Nitzsche (41.) und Kevin Plescher (44.) zum 3:1-Pausenstand ließ den Lumpziger Anhang jubeln, zumal Ali Arifov kurz nach Wiederbeginn den vierten Treffer folgen ließ (48.). Den 5:1-Schlusspunkt setzte dann Marco Sporbert (67.). Wismut II musste ohne etatmäßigen Torwart auskommen. „Ich war selbst etwas überrascht von diesem Ergebnis. Es läuft derzeit alles nach Wunsch“, strahlte Gastgeber-Trainer Falk Hofmann nach dem deutlichen Erfolg.

SV Schmölln 1913 - RSV Altenburg 3:1 (1:0)

Vor gut 100 Zuschauern verteidigte Spitzenreiter SV Schmölln 1913 seine weiße Weste mit zwei späten Toren in der Nachspielzeit. Die Knopfstädter waren früh durch Florian Pitschel in Führung gegangen (5.). Weil der Gastgeber nicht erhöhte, blieb Altenburg im Geschäft und kam durch Lukas Körner (84.) zum Ausgleich. Fast schien es, bei der Punkteteilung zu bleiben, ehe Schmöllns Friedrich May in der Nachspielzeit noch zweimal zuschlug. Die Hausherren-Anhänger ließ der Mittelfeldspieler erst nach 90.+1 Minuten jubeln. Drei Minuten später sorgte er mit dem 3:1 (90.+4) für die endgültige Entscheidung. Damit baute die Elf des Trainergespanns Tim Rauch/Michael Breitfelder den Vorsprung in der Tabelle auf fünf Zähler aus.

SV Blau-Weiß 90 Greiz - FSV Meuselwitz 5:2 (4:1)

„Wir sind als Mannschaft aufgetreten, haben nicht ständig wegen des Platzes gehadert und am Ende auch in dieser Höhe mehr als verdient gewonnen“, schätzte David Himmer vom Blau-Weiß 90 Greiz nach dem überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen die bis dato ungeschlagenen Meuselwitzer ein. Die 2:0-Führung der Herrenreuther hatte der FSV durch Philipp Gentzsch verkürzt (31.). Die Gastgeber legten noch vor der Pause durch Daniel Renner (38.) und Steven Thomas (45.) zwei weitere Treffer zum 4:1-Halbzeitstand nach. Erst nach dem 5:1 durch David Himmers verwandelten Elfmeter (84.) konnten die Meuselwitzer durch Fabian Dietrich (85.) nochmals verkürzen. In der Tabelle fand die Sengewald-Elf Anschluss ans Mittelfeld.

TSV 1880 Rüdersdorf - SG Gera-Pforten 4:1 (4:0)

Zu Hause sind die Rüdersdorfer eine Macht. Nach den bisherigen Siegen gegen Blau-Weiß Greiz (4:2) und den RSV Altenburg (8:2) trumpfte die Janzon-Elf auch gegen Schlusslicht Gera-Pforten groß auf. Nach 38 Minuten führte der TSV schon mit 4:0 und hatte die Partie damit für sich entschieden. Der schnelle Karl Roßmann (8.), Steffen Bottner per verwandeltem Elfmeter (15.), Matthias Beuchel (35.) und nochmals Steffen Bottner (38.) hatten sich für den Gastgeber in die Torschützenliste eingetragen. Die Pfortener gaben sich nach Wiederbeginn nicht auf. Mehr als der Ehrentreffer durch Oliver Pohl zum 4:1-Endstand (80.) gelang allerdings nicht mehr.

SV Rositz - SV Elstertal Bad Köstritz 3:2 (1:1 )

Dem Erfolg in Pforten ließen die Rositzer daheim gegen Bad Köstritz gleich den zweiten Saisonsieg folgen. Vor 177 Zuschauern machten sich die Hausherren allerdings das Leben selbst schwer. Nach dem Führungstreffer von Steve Brumme (33.) lud man die Bierstädter mit zwei individuellen Fehlern zum Toreschießen förmlich ein. Conrad Hanz (40.) und Tomy Nawrodt (55.) bedankten sich und schienen für eine Wende zu sorgen - 1:2. Allerdings traf Rico Schneider wenig später zum 2:2 ins Schwarze (57.). Rot für einen Köstritzer (64.) und Gelb-Rot für einen Gastgeber-Kicker (75.) änderten nichts am nummerischen Verhältnis auf dem Platz. Zum Rositzer Matchwinner wurde dann Patrick Reichel. Nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder eingewechselt, erzielte er gleich den umjubelten 3:2-Siegtreffer (79.).

SV 1879 Ehrenhain II - SG Gößnitz 1:2 (1:0)

Die erste Halbzeit gehörte der Ehrenhainer Reserve, die mit neun Zählern in die Begegnung gegangen war. Das Führungstor von Tommy Himstedt (44.) drückte die Vorteile des Aufsteigers auch im Ergebnis aus. Nach Wiederbeginn kam Gößnitz auf, wenngleich Jonas Krosse noch die Großchance zum möglichen 2:0 vergab. Der Gast fand immer besser in die Partie, gewann deutlich mehr Zweikämpfe. Nach dem Ausgleich durch Stefan Hanusch (63.) deutete vieles auf eine Punkteteilung hin. Aber kurz vor Schluss schlug Gößnitz nochmals zu. Angreifer Florian Korb sorgte für den umjubelten Siegtreffer - 1:2 (89.).