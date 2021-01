Friedrichrodaer Langenhan reist mit guten Erinnerungen nach Sigulda

Gehen erneut die Daumen hoch? Max Langenhan startet am Wochenende bei der EM in Lettland.

Ernstroda. „Sigulda mag ich", sagt Max Langenhan. Mit dem Städtchen in der sogenannten lettischen Schweiz verbindet der Rennrodler vom BRC Friedrichroda viele gute Erinnerungen. Vor fünf Jahren fuhr er dort im Junioren-Weltcup erstmals aufs Podest (3.), zwölf Monate später sicherte er sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften an gleicher Stelle Bronze im Einzel sowie Silber im Team.

An diesem Wochenende ist Sigulda sechste Station im Rennrodel-Weltcup und zugleich der 52. FIL-Europameisterschaft. Die Herren-Läufe werden am Samstag ab 11.30 Uhr ausgetragen. Insgesamt haben 23 Nationen mit 130 Athletinnen und Athleten ihre Teilnahme gemeldet, darunter 43 Herren. Alle Sportler und Funktionäre mussten sich vor der Abreise mit zwei Charterflügen und direkt nach der Ankunft in Lettland jeweils einem Covid-19-Test unterziehen. Alle getesteten Personen der "Weltcup-Blase" waren negativ, wie der Internationale Rodelverband (FIL) informiert.

Titelverteidiger ist der Italiener Dominik Fischnaller, der in der Weltcup-Gesamtwertung nach fünf Wettbewerben auf Rang drei liegt. Langenhan ist aktuell Fünfter und möchte seine bisher starke Saison auch in Lettland fortsetzen. "Wir hatten diesen Winter in Sigulda allerdings noch keinen Lauf vom Herrenstart, sondern nur vom Damenstart – das wird dann noch recht interessant. Die ersten fünf Kurven entscheiden über Sieg oder Niederlage. Ich denke, Felix Loch und Johannes Ludwig wissen, wo es da oben langgeht. Ich als Junger brauche zwar schon meine Läufe, aber wir haben ja fünf Trainingsläufe und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt“, will sich der 21-jährige nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber eine bessere Platzierung als im Vorjahr, als er in Norwegen Elfter wurde, soll es bestimmt werden.