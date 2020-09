Frühes Pokalaus bei den Nachbarn aus Plauen

Post SV Plauen - SG Mühltroff/Tanna 6:3 (3:3)

Für die Frauen der SG Mühltroff/Tanna kam bereits in der ersten Runde das Aus im Vogtland-Pokal. Die Elf um Trainer Johannes Goj unterlag in einer torreichen Partie der Post-Elf aus Plauen. Vor allem beim schnellen Umkehrspiel der Heimelf zeigten sich die Gäste sehr anfällig, die bereits nach dreizehn Minuten mit 0:2 zurücklagen.

Doch die Grün-Weißen gaben nicht auf, kämpften sich zurück. Zunächst erzielte Franziska Hofmann aus spitzem Winkel den Anschlusstreffer (17.) und drei Minuten später war die Partie nach dem Ausgleich durch Isabelle Aust wieder offen.

Aber die Antwort der Heimelf ließ in der 27. Minute nicht lange auf sich warten. Auch durch den erneuten Rückschlag ließen sich die Gäste nicht entmutigen und konnten in der abwechslungsreichen Partei erneut ausgleichen. Nachdem Petra Wendler an der Torhüterin scheiterte, staubte Isabelle Aust mit ihrem zweiten Treffer ab. „Danach schwanden bei uns die Kräfte und die Post-Elf hatte leichtes Spiel, konterte uns aus“, so Johannes Goy.