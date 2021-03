Bad Langensalzas Tim Müller (l., hier gegen den SC Leinefelde) könnte mit seinem Team bald in der Oberliga spielen.

Spielt Fußball-Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza in der kommenden Saison in der Oberliga? Zumindest haben die Preußen beim Nordostdeutschen Fußball-Verband fristgerecht ihre Zulassungsunterlagen dafür eingereicht, genau so wie die Ligakonkurrenten BSG Wismut Gera, SV Arnstadt und FSV Schleiz.