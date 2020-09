FSV Hirschberg thront an der Spitze der Kreisliga

Gräfenwarth. So lief der vierte Spieltag in der Kreisliga, Staffel B.

SG SV Gräfenwarth – FSV Schleiz II 0:4 (0:1)

Verdienter Derby-Sieg der Schleizer, die früh nach Zuspiel von Paul Conrad durch Nukovic in Führung gingen. Bis zur Pause verpassten sie, trotz guter Chancen diese auszubauen. Als Schubert per Kopfball nach Flanke von Kenny Eichelkraut und nach Zuspiel von Paul Conrad ein Doppelschlag gelang, war die Partie entschieden. Die beste Chance zum Ehrentreffer hatte Mihoc. Stattdessen drückte Brossmann per Kopf die Überlegenheit der Gäste aus, die durch Kunte einen Strafstoß vergaben.

SG TSV 1860 Ranis – SG SV Grün-Weiß Tanna 4:1 (1:1)

TSV-Trainer Martin Querengässer sprach von einem hochverdienten Sieg seiner Elf. „Wir hätten bereits bis zur Pause klar führen können, sind aber drangeblieben und haben uns für eine starke Leistung belohnt.“ Die Raniser agierten entschlossener, waren zweikampfstärker. Das monierte auch Tannas Trainer Frank Heinisch. Die Führung der Burgstädter konnte Weigelt per Kopfballverlängerung nach einem Kohl-Freistoß ausgleichen, doch der Doppelschlag kurz nach der Pause durch Brei und Pechmann brachte die Vorentscheidung. Linke mit einem Flachschuss machte den Deckel drauf.

FSV Hirschberg – SV 1990 Ebersdorf 2:1 (2:0)

Die Hirschberger schwimmen weiter auf der Erfolgswelle, sie thronen nun allein an der Tabellenspitze. Grundlage des vierten Sieges war eine starke erste Halbzeit. Bereits in der 4. Minute traf Noack nach Querpass von Eck zum 1:0, der auch beim 2:0 maßgeblich beteiligt war, als er den Strafstoß herausholte, den Finke sicher verwandelte (29.). Nach der Pause stellten die Gäste etwas um, machten die Partie durch den Anschlusstreffer von Ludewig spannend. Bis zum Schluss versuchten sie noch einmal alles.

SV Moßbach II – FSV 1999 Remptendorf 8:1 (2:1)

Die Moßbacher setzen ihren Aufwärtstrend fort und schossen sich mit einem Kantersieg auf den dritten Tabellenplatz. Dagegen warten die Gäste weiter auf den ersten Punkt. Die Wilfert-Elf ging durch Wieduwilt in der 18. Minute in Führung, die Wüstefeld per Strafstoß egalisierte. Noch vor der Pause schoss Aschenbrenner die Platzherren auf die Siegerstraße, die im zweiten Abschnitt weiterhin torhungrig blieben und ihre Überlegenheit in Treffer durch Wieduwilt (2), Krüger per Kopf, Hoffmann mit einem Schlenzer, Aschenbrenner und Schüler ummünzen konnten.

SV Blau-Weiß Neustadt II – VfB 09 Pößneck II 3:3 (1:2)

In einer abwechslungsreichen Partie gab es zwischen den beiden Landesklassen-Reserven eine gerechte Punkteteilung. Die Gäste hielten aggressiv dagegen, störten immer wieder den Spielaufbau. So lagen die Blau-Weißen durch Schröter und Henniger per Strafstoß zweimal zurück, konnten aber durch zwei Strafstöße von Boalem jeweils ausgleichen. Durch Köhlers Direktabnahme ging Neustadt in der 76. Minute sogar in Führung. Pech hatte kurz vor der Pause Cypionka, der die Latte traf. Aber auch der VfB hatte gute Ansätze und erzielte durch Zigans Strafstoß den Ausgleich (79.).

TSV 1898 Oppurg – SG Elstertal Silbitz/Crossen II 5:2 (2:1)

Verdienter Sieg der Oppurger, die mit Rein den überragenden Spieler hatten. Der Torjäger hatte mit seinen vier Toren maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg. Den Torreigen von Rein hatte nur Wagner unterbrochen, der zum 4:1 traf. Die Silbitzer, die jede Abwehrschwäche der Platzherren durch Harnisch und Himmstädt zur Resultatsverbesserung nutzten, scheiterten beim Stand von 4:2 mit einem Strafstoß an Torwart Klötzing.

LSV 49 Oettersdorf – FC Chemie Triptis 0:3 (0:1)

Aufatmen im Triptiser Lager, die Chemiker konnten vor knapp 100 Zuschauern den ersten Sieg einfahren. Die Gäste „belohnten sich endlich mit Toren und Punkten für eine gute Mannschaftsleistung“, wie Co-Trainer Andre Nestvogel bilanzierte. Nachdem Linke und Jäger nur Alu trafen, erzielte Dumbuya die frühe Führung. Jäger per Kopf und Sattler hätten diese ausbauen können. Stattdessen fast der Ausgleich durch Göller. Ansonsten fehlte dem LSV die Durchschlagskraft. Anders die Gäste, bei denen Jäger und Sattler für die Entscheidung sorgten.