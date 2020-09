FSV Orlatal siegt deutlich gegen Bad Lobenstein II

Der FSV Orlatal bewies seine Heimstärke und konnte den zweiten Sieg zuhause einfahren. Allerdings sah es vor der Pause nicht nach so einem klaren Erfolg aus.

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, haben unverdient geführt. Doch im zweiten Abschnitt konnten wir uns steigern und unterm Strich einen verdienten Sieg einfahren“, so FSV-Trainer Jens Reich. Gegenüber vertrat Juri Hajcenko den verhinderten VfR-Trainer Ricardo Aust. „Bis zum 2:2 haben wir gut gespielt, ab da ging nicht mehr viel. Wir haben wenig Disziplin und Struktur gezeigt. So war der Sieg des FSV verdient.“

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Den besseren Start erwischte der FSV, der durch Barths Abstauber in Führung ging. Doch der VfR konnte durch Linke in der 12. Minute ausgleichen. Von da an waren die Gäste besser und gingen durch Fuchs (37.) in Führung. In der 39. Minute glich Orlatal wiederum durch Oechsner aus.

Schon hier machten die Gäste keinen sicheren Eindruck mehr in der Defensive, was die konsequente Reich-Elf in der Nachspielzeit zweimal bestrafte. Nach einer langen Freistoß-Flanke war Weber frei durch und verwandelte überlegt und nach einem erneuten langen Ball traf Krause aus dem Gewühl zum 4:2-Halbzeitstand.

Gefoulter verwandelt selbst

Von diesem Rückstand konnten sich die Koseltaler nicht mehr erholen, auch wenn sie sich nie aufgaben. Aber gegen die immer druckvoller spielenden Platzherren hatte der VfR nichts mehr entgegenzusetzen. Als Barth im Strafraum nur durch Foul gestoppt werden konnte, verwandelte der Torjäger den fälligen Strafstoß zur Vorentscheidung (51.). Den Schlusspunkt setzte Thurmann nach starker Vorarbeit von Künzel.