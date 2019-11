FSV Schleiz: „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“

In einer umkämpften Begenung trennen sich der FSV Schleiz, der auf sechs verletzte Stammspieler verzichten musste, von Schott Jena II 1:1 - im Zweikampfduell Laurens Weyd (Jena/blau) gegen Amel Nukovic.

Schleiz. SchleizNoch Minuten nach dem Abpfiff herrschte am Sonnabend Totenstille in der Kabine der Fußballer des FSV Schleiz. Die Mannschaft um Ersatzkapitän Janek Weiß hatte sich für das letzte Heimspiel der Hinrunde so viel vorgenommen.

Noch Minuten nach dem Abpfiff herrschte am Sonnabend Totenstille in der Kabine der Fußballer des FSV Schleiz. Die Mannschaft um Ersatzkapitän Janek Weiß hatte sich für das letzte Heimspiel der Hinrunde so viel vorgenommen. Sie wollten gegen die Reserve des SV Schott Jena gewinnen. Als Spielleiter Marko Linß vor den 75 Zuschauern die Landesklasse-Partie abpfiff, gab es keinen Sieger. Das Tor von Markus Stankowski zum 1:0 nach 14 Minuten reichte nur zu einem Remis.