FSV Waltershausen setzt auf bewährtes Spielermaterial

Stefan Koch glaubt nicht an das Ausspielen einer kompletten Saison.

Still ruht der Ball auch bei den Landesklasse-Fußballern vom FSV Waltershausen. Und während andere Teams fleißig am Kader basteln, regiert bei den Grün-Weißen gewohnte Sachlichkeit und Unaufgeregtheit. „Bei uns bleibt alles beim Alten. Es gibt weder Zu- noch Abgänge“, sagt Trainer Stefan Koch.

Der Kontakt zu seinen Jungs wird via Whatsapp aufrecht gehalten, zudem gab es am letzten Sonntag eine Videokonferenz. Mit sportlichen Wettbewerben versuchen sich die Fußballer fit und bei Laune zu halten. „Wichtig ist, dass sie auch im Kopf dabei bleiben und den inneren Schweinehund überwinden. Schließlich wissen wir nicht, wann es wieder losgeht“, sagt Koch.

Neben Grundlagenausdauer stehen Kraftübungen auf dem Programm – alles Einheiten mit dem Hintergrundwissen, bereit zu sein für den Tag X, der für die Waltershäuser einem doppelten Neustart gleich käme.

Denn gleichzeitig böte er dem FSV die Möglichkeit, unbeschwert in die restlichen Partien zu gehen, um sich schnell aus den Niederungen der Tabelle zu befreien. Platz 13 von 16, verbunden mit Abstiegskampf, ist sicher nicht der Anspruch, den das Team an sich hat. „An der Kondition liegt es nicht. Auch spielerisch zähle ich uns zu den besseren Mannschaften der Liga. Aber wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet, hatten nach einzelnen Gegentoren sofort wieder Unruhe oder sogar Angst, etwas verkehrt zu machen. Da ging das Grübeln los“, sagt Koch.

Doch wie geht es nun weiter? Aufgrund der vielen ausgefallenen Spiele und zu erwartenden längeren Pause glaubt der Trainer nicht an eine normal abgeschlossene Spielzeit. „Wir werden die komplette Saison nicht spielen können. Es wird wohl nur die Hinrunde ausgetragen werden können. Das ist dann das Gefährliche, weil wir nicht so die gute Punkteausbeute haben“, meint er und steht der Überlegung des Thüringer Fußball-Verbandes, Playoffs- und downs auszuspielen, positiv gegenüber. „Das wäre die bessere Variante“, so Koch.