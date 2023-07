Fünf Testspiele für Medipolis SC Jena vor Ligastart

Cheftrainer Björn Harmsen setzt in der Vorbereitung zunächst auf Fitness.

Jena. So wird der Basketball-Zweitligist aus Thüringen seine Vorbereitung absolvieren.

Die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena werden am 14. August in die Vorbereitung auf die neue Saison in der ProA starten. Bereits ab dem 7. August wird die Mannschaft von Trainer-Rückkehrer Björn Harmsen zuvor die üblichen medizinischen Untersuchungen absolvieren.

„Die Spieler erwartet eine intensive Vorbereitung, wir wollen natürlich fit sein, um in der Saison Vorteile zu haben“, sagt Björn Harmsen. Zu Beginn werde viel im Ausdauerbereich gemacht, kündigt der 40-Jährige an, „später werden wir Basketball-spezifischer arbeiten und je näher der Saisonbeginn rückt auch immer mehr taktische Aspekte einfließen lassen“.

Sein Team wird fünf Testspiele bestreiten, wovon nur eins öffentlich ist. Zunächst geht es gegen die Basketball Löwen aus Erfurt (26. August). Der unterklassige Verein sei ein guter Kontrahent am Beginn, um wieder reinzukommen. Dann steht ein Duell bei Ligakonkurrent Dresden Titans (2. September) an, ehe mit BBL-Club BG Göttingen (9. September) der erste große Härtetest wartet. Im Anschluss wird zur offiziellen Saisoneröffnungen, diesmal vor Fans, zuhause abermals gegen Dresden getestet (16. September), ehe die Vorbereitung mit der Begegnung gegen die Nürnberg Falcons (23. September) um den Ex-Jenaer Julius Wolf so langsam zu Ende geht. Der Spielplan für die neue Saison, die Ende September beginnt, wird voraussichtlich nächste Woche bekanntgegeben.

Die Vorbereitungstermine im Überblick:

14. August: Vorbereitungsstart

26. August: Test gegen Löwen Erfurt (H)

2. September: Test gegen Dresden Titans (A)

9. September: Test gegen BG Göttingen (H)

16. September: Testspiel gegen Dresden (H) und Saisoneröffnung mit Fans

23. September: Test gegen Nürnberg (H)