Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Furiose Antonia Pietschmann

Mit dem Deutschen Jugend B-Cup gab es auf dem Oberhofer Eiskanal an den Fallbächen den letzten Rennrodel-Höhepunkt der Saison 2019/2020. Zum Abschluss setzten sich die Nachwuchsrodler des Thüringer Schlitten- und Bobsport-Verbandes (TSBV) noch einmal sehr erfolgreich in Szene und erkämpften mit neun Podestplätzen das Gros der Medaillen. Wesentliche Akteure an dieser Erfolgsbilanz waren die Rennrodler des Ilmkreises.

Für Furore sorgte einmal mehr die Oberhofer Sportschülerin Antonia Pietschmann vom RC Ilmenau. Auch zum letzten nationalen Wettkampf ließ sich die 13-Jährige wie bei allen vorangegangenen Saisonhöhepunkten nicht vom Erfolg abbringen. Ob beim Internationalen Rennsteig-Pokal in Oberhof, den Deutschen B-Jugend-Meisterschaften in Winterberg, den Welt-Jugend-Challenge auf der Olympiabahn Innsbruck und natürlich auch bei den Thüringer Landesmeisterschaften raste der Schützling von Landestrainer Maximilian Jung als Siegerin durch den Eiskanal.

Jeder Wettkampf eine neue Herausforderung

„Für mich ist jeder Wettkampf eine neue Herausforderung“, begründet Antonia Pietschmann ihre unglaubliche Erfolgsserie. „Nach jedem Lauf analysiere ich genau, was habe ich falsch gemacht und was muss ich im zweiten Lauf für eine noch schnellere Zeit unbedingt berücksichtigen“, sagt Pietschmann. Dieses Erfolgsrezept ging nun auch zum letzten Saisonhöhepunkt in Perfektion auf, distanzierte sie doch ihre Dauerrivalin Hannah Kunze aus Nordrhein-Westfalen vom BRC Hallenberg vom Juniorenstart um mehr als eine Sekunde. „Antonia ist ein großes Talent“, freute sich Trainer Jung. Aufgrund ihrer Leistungen durfte sie sogar schon an den Lehrgängen der nächsthöheren Altersklasse, der A-Jugend, teilnehmen. „Mit ihren Serienerfolgen hat sie sich schon jetzt die Qualifikation als C-Kader erkämpft“, betont Trainer Jung.

Überhaupt zeigten sich die TSBV-Nachwuchsrodlerinnen zum Abschluss der Saison von ihrer ganz starken Seite, noch stärker als bei den Deutschen Meisterschaften in Winterberg. Josephine Buse (SV Ilmtal Manebach) fuhr sich auf den dritten Platz und die noch jüngere Sarah Marie Pflaume (BRC 05 Friedrichroda) aus Schmalkalden erkämpfte den vierten Rang. Viktoria Jenennchen (RC Ilmenau) als Sechste, Hannah Puy (RRC Zella-Mehlis) als Achte sowie Antonia Platz (BRC 05 Friedrichroda) demonstrierten ein besonderes Spiegelbild erfolgreicher Nachwuchsarbeit in den Vereinen des TSBV, so unter anderem beim RC Ilmenau mit Trainerin Kerstin Merten.

Gegenüber der Deutschen Meisterschaft in Winterberg wartete Viktoria Jenennchen (RC Ilmenau) mit einer enormen Steigerung auf und fuhr sich auf den sechsten Rang. „Wenn da nicht die leichten Wellen in Kurve elf gewesen wären, hätte es wohl noch schneller werden können“, sagt die die 13-Jährige. „Trotzdem bin ich aber zum Saisonabschluss sehr zufrieden mit meiner Leistung.“ Das trifft natürlich auch für Josephine Buse zu. Die Manebacherin steigerte sich von Platz fünf zur DM in Winterberg auf den bronzenen Rang beim Jugend-Cup. Ganz zur Freude von Trainer Dieter Rudolph. Josephine konnte vor allem beim Start zulegen und wartete in beiden Läufen mit Top-Zeiten auf. „Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass Josephine ihre verbesserten Startzeiten auch im Eiskanal noch erfolgreicher umsetzten kann.“

Experimente derzeit noch bei den Doppelsitzern

Die Phalanx bei den TSBV-Einsitzer konnte nur die Sachsen mit Hannes Röder (WSC Oberwiesenthal) knacken, der den Sonneberger Miko Jagusch auf den zweiten Platz verwies. Da sich mit Louis Max Grünbeck (RRV Sonneberg/Schalkau /4. ), Luca Theile (RC Ilmenau/5.), Maximilian Kürth (RRV Zella-Mehlis/8.) und Felix Menzel (BRC Friedrichroda/9.) vier weitere Thüringer unter die Top-Ten fuhren, ist das wie bei den Mädchen ein weiterer Beweis der zielgerichteten Nachwuchsarbeit in den Vereinen. „Da wächst uns einer superstarker Jahrgang heran“, betont Landestrainer Maximilian Jung aus Zella-Mehlis.

Geprobt und experimentiert wird noch bei den Doppelsitzern. Hatten bei den deutschen Meisterschaften noch die Sachsen mit Röder/Degenhardt die Nase vorn, sicherten sich zum B-Jugend-Cup die Bayern vom Königssee mit Sebastian Horstmann und Sebastian Rosenberger den Erfolg. Die Dritten der deutschen Meisterschaft, Jos Heinemann/Luca Theile (RC Ilmenau), waren auf ihrer Heimbahn jetzt erfolgreicher und schmückten sich mit Silber. Grünbeck/Kürth (Sonneberg/ Zella-Mehlis), die zur DM stürzten, wurden diesmal dritte. Und dabei hatten sie im ersten Lauf noch eine Bestzeit vorgelegt.

Absolute Stärke demonstrierten die TSBV-Nachwuchs-Rennrodler im abschließenden Teamwettbewerb. Den Sieg sicherte sich das für den SV Ilmtal Manebach startende Team mit Louis Max Grünbeck/Maximilian Kürth, Antonia Pietschmann und Miko Jagusch vor dem Sonneberger Team mit Jos Heinemann/Luca Theile, Josephine Buse und Felix Menzel.