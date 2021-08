Fußball-Deutschland trauert: Gerd Müller ist gestorben

Essen. Gerd Müller, der erfolgreichste Torjäger der Bundesliga-Geschichte, ist tot. Das gab der FC Bayern München am Sonntag bekannt.

Ex-Nationalspieler Gerd Müller ist am Sonntagmorgen nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Das gab sein ehemaliger Verein FC Bayern München bekannt. Müller erzielte in 607 Pflichtspielen unglaubliche 566 Treffer für den FC Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga auf, er sicherte sich zudem siebenmal die Torjägerkanone. Für die DFB-Auswahl traf er in 62 Einsätzen 68 Mal.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Der DFB trauert um einen der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Gerd Müller. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und Familie. pic.twitter.com/rfVj37Zkrt — Die Mannschaft (@DFB_Team) August 15, 2021

Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn erklärte: "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein. Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein."

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer schrieb: „Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.“

Ein magischer Moment: Gerd Müller (l.) schießt aus der Drehung am niederländischen Abwehrspieler Ruud Krol vorbei und erzielt so den 2:1-Siegtreffer im WM-Finale 1974 in München. Foto: dpa

Rekordtorjäger Gerd Müller wurde Welt- und Europameister

Gerd Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Nach seiner Karriere blieb er dem Verein lange als Trainer im Nachwuchs erhalten. Müller litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde.

Müller hatte 1971/72 in einer Bundesligasaison schier unglaubliche 40 Tore erzielt.

Die wichtigsten Erfolge von Gerd Müller in der Übersicht:

- Weltmeister 1974

- Europameister 1972

- Weltpokalsieger 1976

- Europapokalsieger der Landesmeister 1974, 1975, 1976

- Europapokalsieger der Pokalsieger 1967

- Deutscher Meister 1969, 1972, 1973, 1974

- DFB-Pokal-Sieger 1966, 1967, 1969, 1971

- WM-Torschützenkönig 1970 mit 10 Treffern

- 7 Mal Bundesliga-Torschützenkönig

- Europas Fußballer des Jahres 1970

- Deutschlands Fußballer des Jahres 1967 und 1969

2003 wird Gerd Müller anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Bundesliga in Köln zum erfolgreichsten Spieler der Bundesliga-Geschichte ernannt. Foto: firo

Besondere Tormarken:

35 - Tore in 35 Europapokalspielen

40 - Tore in der Bundesligasaison 1971/72

68 - Tore in 62 Länderspielen

78 - Tore in 62 DFB-Pokal-Spielen

365 - Tore in 427 Bundesligaspielen

1251 - Tore in 998 Spielen für den FC Bayern