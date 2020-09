Fußball-Kreisliga: Sechs Mannschaften behalten weiße Weste

Hirschberg. So lief der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga, Staffel B

FSV Hirschberg – FC Chemie Triptis 1:0 (0:0)

Erfolgreiche Taktik der Hirschberger: tief und kompakt stehen, diszipliniert spielen und Nadelstiche setzen. Dagegen sucht der FC Chemie noch die Erfolgsformel, der mehr Spielanteile besaß, aber vor der Pause nicht zwingend agierte. Lediglich Zenzgraf hatte eine verheißungsvolle Aktion. Der FSV war durch Konter gefährlich. Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste zielstrebiger, verpassten durch Dumbayas Kopfball (48.), Linke (53.) und Sielers Freistoß an den Pfosten (60.) die Führung, die auf der anderen Seite Abdullah nach Querpass von Unbehaun in der 73. Minute erzielte.

SG SV Gräfenwarth – SG SV Grün-Weiß Tanna 2:4 (1:2)

„Ein verdienter Sieg nach einer kampfstarken Mannschaftsleistung“, so das Fazit von Tannas Trainer Frank Heinisch, der aber zunächst die Führung auf der Gegenseite durch einen Jonuzi-Freistoß ansehen musste (12.). Blobelt im Gegenzug mit einem Schuss ins kurze Eck, Dietrich (27.) per Abraller von der Strafraumgrenze und Blobelt mit einer starken Einzelleistung (56.) drehten die Partie. Aber auch die Wehrhahn-Elf war nicht ungefährlich, vorm Tor fehlte ihr die letzte Konsequenz. Spannend wurde es noch einmal, als die Platzherren durch ein Eigentor den Anschluss (74.) erzielten. Aber Fiebig (89.) aus Nahdistanz nach starker Vorarbeit von Golditz machte alles klar.

SG TSV 1860 Ranis – SV 1990 Ebersdorf 4:1 (2:1)

SG-Trainer Martin Querengässer sprach von einem verdienten Arbeitssieg, bei dem seine Elf besser ins Spiel kam und schnell 2:0 führte. „Nach 20 Minuten kamen wir besser rein, schafften durch Ludewig den Anschluss und hatten bis zur Pause zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. In der zweiten Halbzeit war die Kraft weg“, so sein Gegenüber Rico Thiel. Der SG-Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. In der Schlussviertelstunde machte die SG, für die Brei (2), Pechmann und Ludwig trafen, den Sack zu.

VfB 09 Pößneck II – FSV Schleiz II 1:3 (1:1)

„Wir haben nicht gut gespielt, Schleiz hat verdient gewonnen“, so VfB-Trainer Marco Lucanus. Der FSV kam besser ins Spiel, ging durch Schmidt in der 11. Minute in Führung. Die hielt bis zur 33. Minute, als Müller der Ausgleich gelang. Nach dem Wechsel war der VfB der Führung näher, doch Lippold konnte zweimal allein vorm Tor den Schleizer Torwart nicht überwinden. Stattdessen gingen die Gäste durch Kunte erneut in Front (73.). Danach warf die Heimelf alles nach vorn, machte auf und wurde durch Schubert ausgekontert.

TSV 1898 Oppurg – FSV 1990 Remptendorf 5:1 (2:1)

Aufgrund einer Steigerung nach dem Wechsel konnten die Oppurger einen verdienten Sieg einfahren. Vor der Pause bekleckerte sich die Pfister-Elf nicht mit Ruhm, blieb vieles schuldig. Es führten die Gäste lange Zeit durch einen Strafstoß verdient. Ein von Bockner verwandelter Strafstoß brachte die Heimelf ins Spiel zurück, die kurz vor der Pause durch einen Treffer von Bloche in Führung ging. Im zweiten Abschnitt ließ beim FSV die Kraft nach. Oppurg wurde drückend überlegen und konnte dies durch Treffer von Bloche (2) und Felkel ummünzen.

SV Blau-Weiß Neustadt II – SG Elstertal Silbitz/Crossen II 7:1 (4:0)

Überzeugender Auftritt der Blau-Weißen, die sich mit einem klaren Sieg an die Tabellenspitze setzten. Mann des Spiels war Boualem, der bis zur Pause bereits vier Mal traf und frühzeitig alle Weichen auf Sieg stellte. Auch im zweiten Abschnitt kontrollierten die Platzherren die Partie und zeigten sich torhungrig. Zweimal Hirsch und Kern konnten sich noch in die Torschützenliste eintragen. Die in der Vorwoche so auftrumpfenden Gäste konnten lediglich durch Baumann Ergebniskosmetik betreiben.

SV Moßbach II – LSV 49 Oettersdorf 4:1 (2:0)

„Das Ergebnis hätte auch anders herum lauten können. Wir waren im Abschluss effektiver“, so das Fazit von Moßbachs Trainer Michael Wilfert. Die Gäste hatten ihre Möglichkeiten vor der Pause, scheiterten nach wenigen Minuten mit einem Strafstoß an Schössow. Stattdessen erzielte Neupert (9.) mit einem Sonntagsschuss in den Winkel die Führung, die Hoffmann kurz vor dem Wechsel ausbaute. Als Schönfelder (62.) mit einer Bogenlampe das 3:0 schoss, war eine Vorentscheidung gefallen. Die nie aufsteckende Schuldes-Elf konnte durch Müller noch einmal verkürzen, Routinier Wieduwilt machte nach Zuspiel von Neupert alles klar.